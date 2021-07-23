Лавров заявил о намерении Запада повлиять на выборы в России через наблюдателей

Запад попытается оказать влияние на выборы в Госдуму РФ, которые состоятся осенью, через наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы. Соответствующее заявление в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал о том, что рабочей группой комиссии Совета Федерации по невмешательству зафиксированы первые попытки организовать дискредитацию выборов в Госдуму.