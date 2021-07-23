Лавров: Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей

Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей, заявил глава МИД России Сергей Лавров, который входит в федеральную пятерку «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом пишет Telegram-канал партии «Единая Россия», ссылаясь на вебинар «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Министр отметил, что помимо Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдателями могут быть межпарламентская ассамблея СНГ, парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

«Если руководители БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — прим. ред. «Газета.Ru») захотят — а заказ такой наверняка уже получен — добавить перца во все эти дискуссии (о международном наблюдении на выборах в России – прим.), они могут придраться к чему угодно. Для сравнения скажу, что на последние президентские выборы в Соединенных Штатах, где есть просто системные проблемы, в ряд штатов не пускают просто наблюдателей и в упор не видят обязательства федерального правительства», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что в США трехмесячное голосование проходило по почте. При этом на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей.

Ранее Сергей Лавров заявил о намерении Запада повлиять на выборы в России через наблюдателей.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.