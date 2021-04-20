Спикер ПАСЕ выразил готовность направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Спикер ПАСЕ Хендрик Дамс принял приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Государственной думе России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передает РИА «Новости».

Выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания в стране стартует в конце июня.

По словам Володина, в своем письме Дамс согласился с необходимостью сотрудничества стран Европы в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и обеспечении доступности вакцины для всех граждан.

В последний раз Дамс побывал в Москве в середине марта.

В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед выборами в Государственную думу в России ожидается повышенная политическая активность, при этом любые провокации будут пресечены.