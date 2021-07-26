«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»: как Тунис встретил отставку парламента

Президента Туниса обвиняют в госперевороте и узурпации власти: после массовых протестов он отправил в отставку правительство и приостановил работу парламента, взяв власть в свои руки. Эксперт объяснила «Газете.Ru», что глава государства действовал в рамках закона, а местные жители рассказали о том, как они встретили решение президента.

Президент Туниса Каис Саид приостановил работу однопалатного парламента — Ассамблеи народных представителей, сообщает Alarabiya. Помимо того, тунисские депутаты были лишены неприкосновенности. Как пишет тунисское издание Tunisie Numerique со ссылкой на информированный источник, президент запретил спикеру и 64 другим депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны.

Ограничением работы парламента Саид не ограничился — он также отправил в отставку премьер-министра страны Хишама Машиши. Функции управления правительством глава государства взял на себя.

По данным журналистов, премьер покинул правительственную резиденцию, его увезли в неизвестном направлении.

В газете утверждают, что временным главой МВД страны назначен руководитель президентской гвардии Халед Яхьауи.

Спикер тунисского парламента, лидер партии «Ан-Нахда» («Возрождение») Рашид Ганнуши обвинил Саида в попытке госпереворота и действиях, направленных против конституции республики. Поздно вечером он и ряд депутатов вошли в здание ассамблеи, но некоторое время спустя в столицу ввели армию, которая освободила здание парламента и заблокировала входы в него.

Последовавшее вскоре после этого прибытие военной техники собравшиеся у здания жители встретили восторженными возгласами и пением национального гимна.

Как сообщила радиостанция Mosaïque FM, Ганнуши начал проводить возле парламента сидячую забастовку.

К срочному возобновлению работы ассамблеи призвали и представители партии «Сердце Туниса» — второй по числу депутатов в парламенте. Как сообщает телеканал Nessma TV, партия считает, что так можно будет избежать дальнейшего усугубления кризиса, и называет действия президента серьезным нарушением конституции страны и попыткой узурпации власти.

Решение под влиянием протестов

Решение об отставке парламента президент принял на фоне прошедших 25 июля протестных акций. В этот день на улицы столицы и других крупных городов вышли тысячи тунисцев.

Именно протестующие потребовали распустить парламент и провести досрочные выборы из-за продолжающегося в стране экономического кризиса и принятия неэффективных мер против распространения коронавируса. Граждане призывали к социальным и экономическим реформам и выступали против политики «Ан-Нахда», которая находилась у власти с 2011 года.

Полицейские для разгона протестующих, бросавших в них различные предметы, применяли слезоточивый газ, некоторых демонстрантов арестовали.

Именно под давлением масс президент и принял решение о роспуске парламента.

«Президент должен исполнять пожелания граждан как гарант их прав. В восточных реалиях это, конечно, может по-другому интерпретироваться, но это дает больше очков президенту. Он показывает, что принимает решения в пользу народа и таким образом выигрывает себе политические очки», — сказала «Газете.Ru» политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова.

Она обратила внимание, что о госперевороте сейчас речи не идет, так как президент имеет право распускать парламент в разных ситуациях, это не выходит за рамки его конституционных полномочий.

По ее словам, о перевороте можно будет говорить, если в стране будут сильные протесты или попытки вооруженной смены власти, попытки захвата парламента. «Думаю, что протесты будут в любом случае, потому что очень разобщенное общество, противоречия обостряются. Ситуация очень нестабильная, даже спрогнозировать результат невозможно из-за этого», — отметила она.

«Народ ликовал! Салюты, гудки, песни»

Жители Туниса в разговоре с «Газетой.Ru» также отмечали, что о госперевороте в стране говорить неуместно. Наоборот, как они утверждают, решение президента вызвало среди большинства тунисцев ликование и признательность главе государства.

«Настроение у людей праздничное! Все счастливы, наконец-то тунисский народ может вздохнуть свободно, президент внял их просьбам и помог избавить страну от этого осьминога — исламистской партии «Нахда»», — сказала Татьяна, проживающая в Тунисе уже несколько лет.

По ее словам, эта партия, которая была у власти в течение последних десяти лет после революции 2011 года, разрушила и разворовала страну, установила беззаконие и коррупцию. Как подчеркнула Татьяна, никто не мог от них избавиться, так как они получали финансирование извне.

«До трех ночи народ ликовал! Салюты, гудки, песни, гимн звучит до сих пор, все поздравляют друг друга!» — рассказала она.

Как отметила Татьяна, возле парламента есть небольшие стычки, и это ожидаемо, поскольку партия долгое время была главной в стране. По ее словам, исламисты, безусловно, будут бороться за свое место, выводя обычных людей на протесты за деньги.

Как утверждает городской советник из Монастира, тунисский врач Нежмеддин Шэмли, акции протеста 25 июля проходили мирно, в основном в центры разных городов выходила молодежь.

«Люди в принципе боялись, что к вечеру ситуация осложнится, ожидали беспорядков и погромов в магазинах, как раньше. Но в итоге где-то к 11 вечера президент объявил о роспуске парламента. После выступления президента народ вышел на улицу и праздновал практически до утра», — сказал он.

Нежмеддин Шэмли также рассказал о незначительных акциях протеста возле парламента, но в целом, по его словам, ситуация стабильная: ни военных, ни танков на улице нет.