СМИ: Тунисская армия заблокировала Дворец правительства

Солдаты Национальной армии Туниса заблокировали центральный район столицы Касбу, в котором расположен Дворец правительства. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM.

По данным СМИ, здание тунисского правительствах перекрыли по периметру, сотрудников администрации внутрь не пускают. О столкновениях ничего не сообщалось.

Ранее тунисское МВД временно возглавил начальник службы безопасности президента страны Халид аль-Яхъяви. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Каис Саид.

25 июля в Тунисе люди вышли на улицы столицы и других крупных городов с требованием распустить парламент, а также провести досрочные выборы. Участники акции призвали к социальным и экономическим реформам. Протестующие выступали против политики правящей партии «Ан-Нахда», находящейся у власти с 2011 года.

Президент Туниса Каис Саид заявил об отставке премьер-министра Хишама Машиши. Также была приостановлена работа Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента — на фоне протестов.