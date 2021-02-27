Протестная декада: к чему привела «арабская весна»

Ливанский демарш

В Ливане демонстрации несли требование изменения системы конфессионализма, подразумевающего организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины.

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Демографически Ливан разделен на суннитов, шиитов и христиан (большинство из которых — марониты). Из-за демографических проблем и опасений, что страна может стать пороховой бочкой, перепись не проводилась с 1932 года. С тех пор правительство публиковало только приблизительные оценки численности населения.

Протесты с требованием светского, гражданского, демократического, социально справедливого и равноправного устройства государства продолжались почти целый год, отдельно звучал призыв к разоружению радикальной шиитской группировки «Хезболла», связанной с Ираном.

Однако в итоге демонстрации сошли на нет, в том числе на фоне начала гражданской войны в Сирии. Изменить политическую систему активистам не удалось, в последующие годы Ливан не раз охватывали акции протеста против «сектантского правления», экономического застоя и коррупции, в особенности после взрыва в Бейруте в 2020 году. Демонстрации приводили к перестановкам во власти, обещаниям новых реформ, но ключевые запросы общества так и остались безответными.

Тунис — отправная точка «весны»

Первой остановкой для своеобразного поезда «арабской весны» еще в конце 2010 года стал Тунис. Массовые протесты против низкого уровня жизни запустило самосожжение продавца фруктов у здания администрации в городе Сиди-Бузид по причине конфликта с местными чиновниками, требовавшими у него взятку за право торговать.

Демонстрации в итоге привели к настоящей революции — свержению правительства и бегству президента Зин эль-Абидина Бен Али, возглавлявшего государство в течение 23 лет, в Саудовскую Аравию. Власть в Тунисе перешла к военным, политическая полиция и правящая партия были распущены, по стране прокатилась волна амнистии для политических заключенных, а также состоялись выборы Учредительного собрания.

К 2014 году в Тунисе завершился переход к новой конституционной и политической системе, в стране прошли свободные выборы и появилась новая конституция, которую на Западе назвали одной из самых прогрессивных в арабском мире.

Однако спустя почти 11 лет после начала «арабской весны» главные проблемы в Тунисе все еще сохраняются — экономическое положение населения остается неравным, коррупцию искоренить не удалось, да и государственный долг вырос на 15%. При этом юбилей революции жители страны встретили новыми протестами, обвинив политическую элиту в неспособности выполнять свои обязанности.

Алжирский протест

Алжир стал вторым государством, охваченным массовыми демонстрациями на волне успеха активистов в Тунисе. Главными причинами недовольства населения были высокий уровень безработицы, резкое подорожание продуктов, серьезная нехватка жилья и ограничение свободы слова.

Первые демонстрации власти смогли нивелировать путем снижения цен на продукты, однако за ними последовала настоящая волна самосожжений, в особенности перед правительственными зданиями. Основным итогом выступлений стало обещание реформ и отмена режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране в течении 19 лет.

Впрочем, комплексного решения основных проблем так и не последовало: Алжир до сих пор сталкивается с акциями протеста со стороны безработной молодежи.

Ситуация обострилась к 2019 году, когда глава страны Абдель Азиз Бутефлика решил баллотироваться на пятый срок, чем спровоцировал миллионные митинги за полное изменение политической системы.

В итоге Бутефлик снял свою кандидатуру, а на выборах победил экс-премьер страны Абдельмаджид Теббун. Однако с февраля 2021 года алжирцы выходят на улицы уже против нового президента, требуя создания свободного и демократического государства — без «банды у власти».

Война в Ливии

Еще одной страной, попавшей в круговорот народных волнений в «арабскую весну», стала Ливия. Подъем протеста в этом государстве привел к запуску настоящей гражданской войны на территории страны. Изначально демонстранты выражали недовольство 40-летним правлением Муаммара Каддафи.

В феврале 2011 года протесты в Бенгази планомерно переросли в вооруженный мятеж, поскольку часть ливийской армии присоединилась к оппозиции, выступавшей против Каддафи.

Итогом стало свержение режима, убийство лидера государства и международная интервенция в Ливию.

Спустя 10 лет страна остается разделенной, ее западную часть контролирует признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС), а восток — ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара. В последнее время ливийцы пытаются договорится о создании новой конституции и правительства, рассчитывая провести выборы и референдум в 2021 году.

Удастся ли им это сделать — сказать трудно. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня стороны последовательно обвиняют друг друга в его нарушении, а западные СМИ фиксируют активизацию военных в ключевых районах.

Сирийский кризис

Ливия — далеко не единственное государство, ставшее оплотом войны в результате «арабской весны». Протесты в Сирии вспыхнули в начале 2011 года, сирийцы требовали прекращения режима чрезвычайного положения, действовавшего с 1963 года, восстановления личных, политических и экономических свобод, а также ликвидации коррупции.

Демонстрации приводили к ожесточенным столкновениям с полицией, приводившим к гибели активистов. В итоге протест постепенно оформился в выступления непосредственно против правления президента САР Башара Асада. Жестокость при подавлении демонстраций спровоцировала дезертирство из армии и полиции, а затем и вовсе появление оппозиционной Свободной сирийской армии.

В гражданский конфликт с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Дополнительной проблемой стали различные террористические формирования.

Конфликт в Сирии продолжается до сих пор, правительству пока не удалось взять под контроль всю территорию государства — отдельные районы до сих пор занимают боевики. Однако Асад смог сохранить свой пост, в отличие от ливийского правителя Каддафи.

Йеменская катастрофа

Йемен — третье государство так и не оправившееся после волны протестов, порожденных «арабской весной». Массовые демонстрации стартовали в январе 2011 года и в итоге привели к свержению президента Али Абдаллы Салеха, правившего в стране в течениt 33 лет. Но это не помогло нивелировать основную проблему — противостояние между шиитами и хуситами.

Антиправительственные протесты вспыхнули вновь в 2014 году, что стало отправной точкой для начала полномасштабного военного конфликта на территории государства.

Спустя почти семь лет борьба продолжается — хуситы удерживают север страны вместе со столицей Саной, местные сунниты оказывают им сопротивление при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Более того, в последнее время в конфликте появилась третья сторона, а именно — Переходный совет на юге, негласно поддерживаемый ОАЭ. Затяжной конфликт уже стал причиной для формирования одного из самых крупных гуманитарных кризисов в истории региона, и пока предпосылок к урегулированию ситуации не прослеживается.

Удар по монархам

«Арабская весна» косвенно затронула монархические государства Ближнего Востока. Так, самосожжения и митинги с требованием смены режима наблюдались в Бахрейне, Саудовской Аравии, Иордании, Омане и Марокко.

В основном акции были пресечены путем выделения дополнительных финансовых дотаций для населения. При этом в Марокко король пошел на конституционную реформу, а в Иордании в итоге распустили правительство в ответ на протесты населения. Единственной заметной вспышкой насилия оказались выступления шиитского большинства в Бахрейне, но они произошли уже в начале 2016 года.

В целом монархиям удалось сохранить стабильность, укрепить свои региональные позиции и даже оказать влияние на исход событий в других арабских государствах.

В особенности тут стоит отметить роль Саудовской Аравии, которая до сих пор оказывает большое влияние на конфликт в том же Йемене.

Египетская революция

Властям Египта в этом плане повезло гораздо меньше. «Арабская весна» в этой стране вылилась в свержение правительства и президента Хосни Мубарака. Его уход привел к завершению 30-летнего правления одного клана, открыв дорогу к власти для оппозиционных политиков.

Однако восстание привело к власти Мухаммеда Мурси, связанного с запрещенной в РФ организацией «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России).

Религия начала оказывать большее влияние на политику властей, что внутри страны расценили как опасность для привычного образа жизни среднего класса и интеллигенции.

В итоге два года спустя в стране произошел военный переворот, который возглавил фельдмаршал Абдул Фаттах Ас-Сиси, впоследствии занявший пост президента республики. Вторая смена власти, по сути, мало повлияла на ситуацию в стране. Протестные волнения последовательно продолжают возникать, но сталкиваются с жестким подавлением.

К тому же в последнее время Каир обвиняют в преследовании людей за посты в социальных сетях, а также отсутствие критики власти со стороны традиционных СМИ.

Отсутствие прогресса

10 лет назад волна протестов также затронула такие африканские страны, как Сомали, Джибути, Мавритания, и спорную территорию под названием Западная Сахара.

Волнения во многом носили ожесточенной характер и были отмечены жестким сопротивлением со стороны правоохранительных органов. Однако каких-то серьезных изменений достичь так и не удалось.

В той же Мавритании люди требовали политических и экономических реформ, а также выступали против рабства, которое фактически продолжает существовать в государстве. Мирные протесты в итоге жестко подавили, а президент Мохамеда ульд Абдель Азиза так и не ушел со своего поста.

Похожая ситуация сложилась и остальных трех государствах, в особенности Сомали, где продолжаются серьезные экономические проблемы вкупе с ростом преступности. С 2012 года власти пытаются собрать государство, развалившиеся в результате гражданской войны и деятельности сепаратистов на множество отдельных частей.

Суданско-кувейтский триумф

Впрочем, в ряде стран протестующим все же удалось достичь своих целей в рамках «арабской весны». Так, в Судане демонстрации вспыхнули параллельно с референдумом о независимости Южного Судана. Главными требованиями активистов были отставка президента Омара аль-Башира, на тот момент возглавлявшего государство почти 20 лет, отмена плана жесткой экономии и установление демократического режима.

Протестующим удалось добиться того, что глава государства пообещал не избираться на выборах 2015 года. Свое обещание он не сдержал, однако спустя четыре года все же покинул свой пост на волне новых антиправительственных демонстраций. В итоге страна получила новый проект конституции и план по восстановлению экономики.

В то же время для Кувейта «арабская весна» прошла в еще более положительном ключе. Манифестации организовали так называемые «бедуины» — жители арабских стран, не имеющие гражданства. Демонстрации привели к тому, что власти повысили зарплаты госслужащих, увеличили студенческие стипендии, а также выплатили коренным кувейтцам гранты.

Более того, на волне протестов правительство Кувейта ушло в отставку, а парламент государства оказался распущен. Полной смены правящей команды добиться не удалось, но власть сменилась в значительной степени.