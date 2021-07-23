«Крикун» с проблемами: что иностранные СМИ пишут о новом Су-75

Из-за особого вида конструкции нового российского истребителя пятого поколения Су-75 американская разведка окрестила его «Крикуном» (Screamer), пишут СМИ. В зарубежной прессе обсуждение представленного Россией самолета, его достоинств и недостатков, не утихает до сих пор. Что иностранцы пишут о новинке отечественного авиастроения — в материале «Газеты.Ru».

Презентация нового российского легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate, которая прошла 20 июля, вызвала немало обсуждений как в России, так и за рубежом.

Например, американская разведка уже дала новому российскому истребителю собственное название — Screamer («Крикун»), пишет Defense Blog со ссылкой на собственный источник. Такого прозвища самолет удостоили из-за его большого воздухозаборника, придающего конструкции особый вид.

Активное обсуждение новейшего российского самолета ведется и на площадках зарубежных СМИ.

Проблема с финансированием

Американское издание The National Interest обращает внимание, что максимальная дальность полета нового самолета — 3 тыс, км, а боевой радиус — 1,5-1,9 тыс. км, что необычно далеко для легкого истребителя. Более того, как отметили журналисты, этот радиус можно будет расширить за счет дозаправки в воздухе.

Двигатель с изменяемым вектором тяги поможет Checkmate взлетать и приземляться с коротких взлетно-посадочных полос, иметь низкие эксплуатационные расходы. К тому же самолет сможет работать без специальной наземной инфраструктуры, пишет издание.

Но все упирается в деньги — на воплощение задумки требуется привлечение финансирования из России или из-за рубежа. Причем у журналистов возникли сомнения насчет реальности такой перспективы, потому что российские военные явно предпочитают более тяжелые истребители.

«Даже с учетом государственных денег опыт разработки Су-57 (и американских самолетов-невидимок тоже) показывает, что Checkmate едва ли будет разрабатываться столь же быстро и дешево, а производиться в таких объемах, как утверждалось первоначально», — указано в материале.

К тому же дополнительные расходы будут связаны с вероятным оснащением отдельной производственной линии из-за высокой загрузки существующих, которые заняты самолетами Су-35, Су-57 и Су-34М.

При этом «Сухой» не теряет надежды сэкономить время и деньги благодаря технологиям для истребителей Су-35С и Су-57, и рассчитывает, что новые технологии компьютерного проектирования резко сократят время разработки, пишут в NI.

Журналисты отметили, что достижение в рамках этого проекта заявленных параметров — в частности, дальности действия, низкой стоимости и низкой наблюдаемости — сделает самолет коммерчески привлекательным, даже если его цена окажется выше обещанной.

«Ростех» нацеливает этот проект на страны, которые не могут приобрести американский истребитель пятого поколения F-35, но в этой нише появляется также и конкурент в виде китайского легкого экспортно-ориентированного малотоннажного истребителя Shenyang FC-31, считают в издании NI.

Все внимание — на хвост

Особое внимание новейшему российскому истребителю уделило издание Forbes, которое посвятило ему сразу несколько публикаций. Одна из них — о хвостовой части самолета. В материале отметили, что вместо отдельных горизонтальных и вертикальных стабилизаторов с движущимися рулями направления и рулями высоты у истребителя сделано V-образное оперение. Пара односекционных плоскостей управления находятся под углом около 45 градусов относительно горизонтальной плоскости фюзеляжа. Такой киль снижает количество легко обнаруживаемых поверхностей на реактивном самолете, но в то же время он сохраняет свою хорошую маневренность.

«V-образный киль Checkmate, скорее всего, сделает его более незаметным, чем, скажем, МиГ-29, но не без проблем для качества управления. Для такого киля требуются сложные системы управления полетом», — отметили в публикации.

В издании напомнили о разработке корпорацией «Нортроп» большого истребителя YF-23, который проиграл YF-22 в конкурсе передовых тактических истребителей ВВС США. Тогда инженерам пришлось изобрести новый тип привода для движения V-образного оперения самолета.

В «Сухом», как пишут журналисты, решили, что потенциальные выгоды V-образного оперения, то есть незаметность хвоста, компенсирует трудности в управлении.

На хвост нового российского истребителя обратило внимание и американское издание Air Force Magazine. Как отметили журналисты, его хвостовое оперение способно сократить эффективную площадь рассеяния и обеспечить потенциально высокую маневренность. Обтекатель на носу у воздухозаборника переходит в наплыв крыла, обратили внимание в материале.

Птица высокого полета

В другом материале Forbes указывает уже на крылья российского истребителя, отмечая, что они слишком большие для такого самолета, а это может указывать либо палубное базирование, либо на высокий потолок.

Большое крыло, как отметили журналисты, увеличивает подъемную силу, за счет чего самолет поднимается выше такой же конструкции, но с крылом меньшего размера. Вместе с тем оно плохо влияет на скорость самолета.

Издание приводит слова авиационного эксперта Тома Купера, который утверждает, что полоток самолета может составить 12-18 км, «если не больше». «Я бы сказал: он заточен для работы на большой высоте», — говорит он.

Похвала из Китая

Военные обозреватели издания «Гуаньча» обратили внимание на использованный при создании самолета подфюзеляжный воздухозаборник. Они отметили, что воздухозаборник с обеих сторон, очевидно, лучше, чем воздухозаборник около двигателя, если говорить о малозаметности.

Как подчеркнули китайские эксперты, для увеличения скрытности требуется, чтобы труба во впускном тракте была изогнута как можно сильнее, закрывая от обзора горячие части двигателя.

«При конструкции подфюзеляжного воздухозаборника внутренняя труба может изгибаться только в направлении бортов самолета, и трудно реализовать проектные требования малозаметной конструкции, заключающиеся в полном экранировании входа в двигатель изогнутой трубой», — отметили обозреватели.

Как пишет китайское издание Sina, основная причина проектирования нового самолета с подфюзеляжным воздухозаборником — компромисс при создании однодвигательного самолета с несколькими оружейными отсеками. Преимущество такой общей проектной конструкции в том, что она позволяет оснастить самолет большим количеством высокоточного оружия.

О Checkmate рассуждают и на китайской интернет-платформе Baijiahao. Как отметили в опубликованном там материале, выдающиеся характеристики легкого тактического истребителя позволят ему успешно конкурировать с американским F-35. К тому же у Checkmate, согласно публикации, есть большие возможности для различных модификаций, а это также повышает его конкурентоспособность.