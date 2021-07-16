«Журналистов обманули»: стоит ли верить в «утекшие документы из Кремля»

В британской прессе сенсация — «довольно редкая утечка секретных документов из Кремля», согласно которым Владимир Путин якобы лично одобрил операцию спецслужб по помощи Дональду Трампу на выборах президента США в 2016 году. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не сомневаются, что документы — фальшивка, так как они и близко не похожи на реальные бумаги такого формата.

В британской газете The Guardian накануне появились документы, которые якобы подписывал лично президент России Владимир Путин по итогам закрытого заседания Совета безопасности 22 января 2016 года. Утверждается, что таким образом он санкционировал проведение тайной операции трех спецслужб, целью которой было «найти практические пути поддержки Дональда Трампа», который выдвинулся в президенты от Республиканской партии.

Бывший советник первого президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич в разговоре с «Газетой.Ru» оценил достоверность представленных документов в The Guardian как нулевую.

«Говорю это как человек, который был с той стороны и участвовал в составлении такого рода документов. Они действительно разрабатываются и называются «стратегические сценарии с фиксированной или нефиксированными схемами». Но ничего подобному этому документу я не видел», — говорит Станкевич.

При этом даже в небольших приведенных отрывках документа на русском языке допущен ряд ошибок, по большей части стилистических и пунктуационных. Но встречаются и весьма режущие глаз — например, выражения вроде «провокация возникновения».

По мнению Сергея Станкевича, приведенные отрывки документов «крайне низкого кустарного уровня», несовпадающие с реальными ни по структуре, ни по содержанию, ни по стилистике. «Так что они не могли реально исходить из недр администрации президента или иных кремлевских структур», — уверен бывший советник президента.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин также уверен, что «подобный стиль исполнения документов в российских госструктурах считается категорически неприемлемым», а его автор никогда не видел внутренних российских документов по вопросам безопасности и внешней политики.

«Поражает, что предложение с ключевой рекомендацией поддержать Трампа находится аж на 18-й странице документа длиной всего в абзац и содержит недосказанности. Ну и сама рекомендация звучит как «возможно говорить о том, что рамках текущей ситуации крайне необходимо всеми силами способствовать», — подчеркивает эксперт. Он добавляет, что карьера российского чиновника, который бы представил подобный документ на уровень руководства Совбеза, «была бы очень короткой».

Трамп придет, «социальные потрясения» принесет

Автором документа в британском издании называют главу экспертного отдела Кремля Владимира Симоненко. Утверждается, что участники совещания Совета безопасности сначала изучили представленный им отчет.

В нем Дональд Трамп назван «основным и наиболее перспективным кандидатом» в президенты США, которого «крайне необходимо всеми силами» поддержать на выборах». При этом Трамп характеризуется как «импульсивный, психически неустойчивый и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности».

Избрание именно такого лидера якобы помогло бы Москве обеспечить ее стратегические цели, среди которых «социальные потрясения» в США и ослабление переговорной позиции американского президента.

«Путин мог бы тайно доминировать в любых двусторонних переговорах между США и Россией, деконструировать переговорную позицию Белого дома и воплощать смелые внешнеполитические инициативы», — утверждается в тексте.

Также там перечисляются другие слабые места Вашингтона, по которым могла бы работать Москва, например, «углубление политической пропасти между левыми и правыми», «медиа-информационное» пространство и антиноменклатурные настроения в период президентства Барака Обамы.

Официально 22 января 2016 года члены Совбеза обсуждали вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки, обострение внутриполитической ситуации в Молдавии и ситуация на мировых рынках.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг утверждения британской газеты, назвав публикацию полной неправдой и «образцом классического фейка». Также публикация The Guardian была оценена им как «отличное бульварное чтиво».

Делимся и внедряем «медиавирусы»

Представительница Трампа Лиз Харрингтон также прокомментировала «утечку» в британском издании от его имени. По ее словам, Трамп назвал публикацию «отвратительными фейковыми новостями» времен расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Это точно так же, когда везде были фейковые новости со словами РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ. Просто левые радикалы делают все возможное, чтобы принизить всех, кто правее», — уверен бывший президент США. Он снова отметил, что был одновременно строг к Москве, как никто, но при этом же он умудрялся ладить с ней, Китаем, Ираном и Северной Кореей. В заключение Трамп сказал, что во времена правления его администрации мир был куда более безопасным, чем с нынешним «психически неустойчивым руководством» США.

Интересно, что «утекшие документы» совпадают с некоторыми давно существующими конспирологическими теориями о взаимоотношениях Москвы и Трампа.

В частности, там утверждается, что у Кремля есть некий «компрометирующий материал» на Трампа, собранный во время предыдущих «неофициальных визитов» бизнесмена на территорию Российской Федерации. Также членам Совета безопасности предлагают обратиться за подробностями к приложению №5, о содержании которого журналистам неизвестно.

Присутствует и раздел о внедрении «медиавирусов» в американскую общественную жизнь, которые станут «самовоспроизводящимися» в массовом сознании.

По окончании совещания, как говорится в публикации, Путин якобы издал указ о создании новой сверхсекретной межведомственной комиссии, в которую должны были войти министр обороны Сергей Шойгу, действовавший на тот момент директор Службы внешней разведки Российской Федерации Михаил Фрадков и директор ФСБ Александр Бортников.

Утверждается, что в отчете Совбезу имели так же место и фрагменты, не связанные с Трампом напрямую. Так, речь, согласно публикации, шла и о негативном влиянии западных санкций после присоединения Крыма в 2014 году, которые способствовали «внутренней напряженности».

Далее в рекомендациях предлагается переориентировать торговлю и экспорт углеводородов на Китай, при этом пробуя влиять на США и их союзников, чтобы они сняли санкции или смягчили их.

Снова борьба с Трампом?

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Газетой.Ru» затруднился оценить, насколько показанный публике секретный документ похож на «те, что пишутся по итогам заседаний Совбеза».

«Но мне показалось это непохожим на то, как составляются бюрократические бумаги в нашем аппарате — стиль и подход другой. Мне кажется, что это придуманная бумага», — сказал он.

Эксперт напомнил, что в западном мире продолжается пусть и менее острая, но настоящая борьба с Трампом перед выборами в Конгресс в 2022 году и президентскими в 2024 году. Подобная утечка, по словам Лукьянова, может быть также «борьбой на дальних подступах».

«С другой стороны, тема российского вмешательства во внутренние дела западных стран популярна и жива. Один из авторов публикации, Люк Хадинг, известен как очень убежденный активный разоблачитель кремлевских заговоров. Он свято в это верит, и потому с радостью откликается на публикацию такого рода документов. Я думаю, что он их нашел не сам, а от кого-то получил и придал огласке», — говорит Лукьянов, также не считая публикацию частью редакционной политики.

Сергей Станкевич также считает главным и неясным вопрос, откуда в британской газете появилась эта публикация.

«Может быть, The Guardian ввели в заблуждение недобросовестные источники. Я не думаю, что само издание занималось изготовлением этой подделки, скорее всего, журналистов просто обманули», — заключил он.

В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Трамп. В докладе говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но подозрения о связи России и Трампа подтвердить не удалось.