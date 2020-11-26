Кульминация «российского дела»: Трамп помиловал Майкла Флинна

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. «Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», — написал Трамп в Twitter.

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В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент подписал соответствующий указ 25 ноября.

«Судебное преследование генерала Флинна — это еще одно напоминание о том, что уже давно стало очевидным: после выборов 2016 года лица в уходящей администрации [предыдущего президента Барака Обамы] отказывались принять выбор, который сделал американский народ при голосовании, и работали над подрывом [процесса] мирной передачи полномочий», — резюмировали в Белом доме.

Разбирательство против Флинна началось в рамках «российского дела». В 2017 году он покинул Белый дом из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Контакты происходили во время избирательной кампании 2016 года. По мнению следствия, они якобы были неправомерными. При этом сам Трамп и его ключевые помощники последовательно опровергали подобные подозрения, в Москве также не раз указывали на беспочвенность любых утверждений о влиянии российской стороны на ход выборов.

Рассмотрение дела Флинна было отложено на неопределенный срок в феврале 2020 года, тогда обвинение запросило для него тюремное заключение на шесть месяцев, а адвокаты экс-советника Трампа настаивали на условном сроке. При этом Флинн еще три года назад пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в даче ложных показаний.

В мае ситуация изменилась, и минюст направил запрос о прекращении уголовного дела генерала в связи с отсутствием законных обстоятельств для начала расследования в его отношении.

С того момента Трамп не раз говорил, что Флинн в итоге будет оправдан. Дело, вместе с тем, закрыть не удалось из-за сопротивления со стороны апелляционного суда округа Колумбия. В конце августа запрос был отклонен.

Фактор «российского дела»

Трамп еще весной говорил о помиловании Флинна и неоднократно указывал на несправедливость этого дела, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«Скорее всего, он ждал окончания президентских выборов, чтобы принять это решение. Ему не хотелось ворошить муравейник непосредственно до голосования, но он определенно собирался это сделать», — считает эксперт.

При этом по информации портала Axios, помилование Флинна должно стать кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года.

Расследование «российского дела» длилось почти два года, специальный прокурор Роберт Мюллер вместе со своей командой пытался ответить на три основных вопроса: имел ли место сговор между Трампом и Москвой, вмешивались ли российские власти в американские выборы и препятствовал ли избранный президент США правосудию.

По завершении разбирательства Мюллер представил минюсту США подробный доклад относительно расследования, в котором был дан однозначный ответ лишь на два вопроса. Во-первых, спецпрокурор признал, что между Трампом и Россией не было никакого сговора. А во-вторых, заявил о наличии «российского вмешательства» в американские выборы.

На основании обвинений, выдвинутых спецпрокурором, тюремные сроки уже получили правая рука Трампа политехнолог Пол Манафорт, личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, а также его советник Джордж Пападопулос, который, впрочем, отсидел в тюрьме лишь две недели. Однако эти приговоры не были связаны с Россией.

На третий вопрос — о препятствовании правосудию со стороны Трампа — Мюллер не смог дать четкого ответа. Он лишь перечислил факты, которые изучил во время расследования, но не привел каких-либо юридических выводов. Противники Трампа в лице демократов изначально восприняли эту недосказанность как намек на виновность президента и обещали добиться справедливости.

В таких условиях говорить, что помилование Флинна может стать кульминацией «российского дела» в США сложно: по крайней мере, американские конгрессмены-демократы Адам Шифф и Джерролд Надлер уже раскритиковали решение Трампа.

«Трамп неоднократно злоупотреблял правом на помилование, чтобы вознаграждать [своих] друзей и защищать тех, кто его покрывал. В этот раз он помиловал Майкла Флинна, который лгал, чтобы скрыть свои связи с русскими», — написал Шифф в Twitter.

Точка не поставлена

Ряд членов Демократической партии уже открыто выступают за запуск разбирательства в отношении деятельности Трампа на посту президента, в том числе в отношении российского дела. Это также поддерживал один из ведущих сотрудников команды Мюллера Эндрю Вайсман. По его словам, минюст обязан расследовать действия президента и привлечь его к ответственности в случае наличия соответствующих нарушений.

Сам кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, который, по оценкам ведущих СМИ, уже одержал верх над Трампом, эту линию не поддерживает. По его словам, он не хочет начинать расследование в отношении американского лидера и его администрации после их ухода.

«Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать минюст США в качестве инструмента. Моя главная задача — вернуть американцам уверенность и понимание, что они справятся [с нынешним кризисом]», — отмечал Байден.

Однако будет ли его мнение играть решающую роль в этом вопросе, пока не известно. С точки зрения Юрия Рогулева, для демократов точка в отношении дела о «российском вмешательстве» определенно не поставлена.

«В кабинет Байдена приходят люди, ответственные за запуск всей этой кампании. К примеру, кандидат на пост советника президента по нацбезопасности Джейк Салливан открыто говорил, как посещал основные каналы и по часу убеждал в реальной угрозе безопасности США из-за «российского дела», — добавил эксперт.

Вероятно, демократы будут припоминать это расследование при любом удобном случае, подчеркнул Рогулев, хотя острота вокруг него несколько спадет, потому что основной целью все же был Трамп. Демпартия, тем не менее, считает собеседник «Газеты.Ru» вряд ли отступит от этого вопроса в своей международной политике, а потому «российское дело» может и не уйти в небытие.