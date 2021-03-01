«Может, я решу победить в третий раз»: зачем Трамп вернулся в политику

Конференция консервативного политического действия (СРАС), на которой Дональд Трамп выступил впервые с момента своего ухода из Белого дома, проходила в Орландо (штат Флорида). Она организуется Американским консервативным союзом и не связана напрямую с Республиканской партией, но лидеры республиканцев традиционно посещают ее в большом составе и делают там громкие заявления.

Реклама

Некоторые политические аналитики полагают, что конференции, в особенности в последнее время, потеряли консервативную и республиканскую идентичность. Мероприятие превратилось в шоу вокруг Трампа, а символом этого стала его двухметровая позолоченная статуя в шортах цвета американского флага и с волшебной палочкой в руках, установленная в отеле, где проходит CPAC.

«У них [республиканцев] был шанс продвинуться вперед после 6 января (дня штурма Капитолия сторонниками бывшего президента — «Газета.Ru»), но республиканские избиратели хотят Трампа», — сказал бывший стратег Республиканской партии Тим Миллер. Сам он эту организацию уже покинул.

«Победить их в третий раз»

Экс-президент США в ходе своего выступления сделал не одно громкое заявление.

В частности, он допустил, что может вновь принять участие в президентской гонке — 2024.

В начале речи он объявил, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». Более того, по его словам, они уже его потеряли.

«Кто знает, может, я решу победить их в третий раз», — сказал бывший президент. Он имел в виду свою победу на выборах в 2016 году, а также в 2020-м: Трамп убежден, что, несмотря на официальные итоги, лидером гонки все же стал он, но демократы фальсифицировали выборы.

Вместе с тем, окончательного ответа на вопрос, будет ли Трамп выдвигаться кандидатом в 2024 году, так и не прозвучало.

Само выступление Трампа началось с объявления результатов голосования о поддержке кандидатов на республиканских праймериз, на котором экс-президент ожидаемо победил, набрав 55% голосов. Следом за ним идет губернатор Флориды Рон Десантис с 22%, успех которого во многом объясняется тем, что CPAC проходила в возглавляемом им штате и большинство участников были именно оттуда. За продолжение курса Трампа проголосовала более 90% присутствовавших.

Как объяснил «Газете.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев,

вся речь Трампа была задумана как его возвращение в политику.

По словам эксперта, бывший президент показал, что хочет быть не только формальным лидером партии, но и сделать ее еще более трампистской.

«За время его пребывания у власти низы партии Трамп убедил, а вот верхушка на заключительном этапе выборов его предала. Теперь Трамп хочет, опираясь на низы, сделать так, чтобы она и наверху стала его», — пояснил Владимир Васильев.

Как полагает специалист, сейчас верхушка партии уже «прогибается» под Трампа: он ей нужен, чтобы активно противодействовать администрации Байдена.

«У Республиканской партии есть запрос на общенационального лидера. Сторонники Трампа ждут от него, что он будет лидером общенационального масштаба. Сегодня после четырех лет такого эпатажного президентства у республиканцев нет других таких лидеров», — подчеркнул эксперт.

Новой партии не будет

На выступлении Трампа поднимался вопрос и о создании новой партии. В последнее время он обсуждался довольно активно на фоне того, как некоторые республиканцы в Конгрессе поддержали второй импичмент против бывшего президента. Но Трамп заверил, что новой партии не будет. Он отметил единство республиканцев, за исключением нескольких представителей истеблишмента на Капитолийском холме. «У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», — пообещал он.

Экс-президент против президента

Трамп довольно много внимания уделил критике нового президента страны Джозефа Байдена, которого описал как худшего главу государства в американской истории.

По словам Трампа, его преемник «поставил Америку на последнее место».

«У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — заявил бывший глава государства.

В частности, республиканец обвинил новую администрацию в ослаблении контроля над миграционными потоками.

К слову, этот пункт стал одним из важнейших в политике Байдена. В первый же день своего президентства он разрешил въезжать на территорию Соединенных Штатов гражданам ряда мусульманских стран, которым был запрещен въезд при Трампе, — Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Помимо того, новый президент направил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, который предполагает, что его могут получить люди, «усердно работающие» и «живущие в стране десятилетиями».

Трамп также обрушился с критикой на заявления преемника о многостороннем подходе к мировым проблемам. Как полагает республиканец, Штаты не могут позволить себе решать проблемы всего мира. Он назвал демократов «марионетками Китая».

Критику Байдена Трампом Владимир Васильев назвал главным в речи республиканца.

По его мнению, это была заявка на некое общенациональное лидерство. Эксперт отметил, что республиканцы встали в оппозицию к администрации Байдена по всем вопросам внешней и внутренней политики.

«Трамп прекрасно понимает, что это тоже фактор спроса республиканцев на мощный голос, который мог бы противостоять демократам в общенациональном масштабе. Партия в данном случае будет следовать за своим вожаком», — подчеркнул главный научный сотрудник института США и Канады.