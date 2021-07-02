«Бесславный уход»: США оставили Афганистан талибам**

Военнослужащие США и НАТО покинули авиационную базу в афганском городе Баграм в провинции Парван. Как сообщает AFP со ссылкой на представителя Пентагона, с территории военного объекта были выведены все коалиционные силы. Однако источник агентства не уточнил, когда именно военные покинули базу.

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По информации Tolo News, минобороны Афганистана уже подтвердило передачу объекта Вооруженным силам страны.

Телеканал подчеркивает, что передача базы в Баграме означает, что большинство американских солдат уже покинули Афганистан.

Пока иностранные войска покидают республику, власти страны указывают на проблемы в рамках переговорного процесса с представителями террористической организации «Талибан» (организация запрещена в России)* (запрещена в РФ). Как заявил председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в интервью CNN, диалог продвигается медленно и не приносит существенных результатов.

По его словам, наступательные операции талибов* на территории Афганистана становятся все активнее. Более того, боевики не выполнили свое обещание по разрыву всех связей с террористической организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России)** (запрещена в РФ).

«Так что это представляет опасность для нас и для всего региона», — указал Абдулла, отметив, что не верит в скорый захват власти в республике «Талибаном», но относится серьезно к подобным предположениям.

При этом представитель Высшего совета подчеркнул, что, если бы вывод иностранных сил с территории страны зависел от правительства Афганистана, скорее всего, они бы нашли другое решение для стабилизации ситуации в стране — вывод войск США связан с договоренностью Вашингтона с талибами, которое предполагает мирное урегулирование в республике после ухода американских сил.

Наступление талибов

В последнее время поступает информация об активизации талибов внутри Афганистана на фоне ухода иностранных сил с территории государства. Так, в том же Высшем совете по национальному примирению республики фиксировали усиление атак со стороны сил «Талибана» в зонах боевых действий. В минобороны страны в конце июня указывали на уничтожение более 150 боевиков в ходе ночных столкновений в 13 провинциях страны.

Однако борьба правительственных сил против талибов не всегда проходит успешно.

К примеру, 1 июля телеканал «Би-би-си» сообщил, что отряд боевиков «Талибана» захватил историческую резиденцию Ахмад Шаха Масуда «Чамани Хустдех» на севере страны и провел там собрание.

Кроме того, появились сообщения об атаке на резиденцию бывшего губернатора северной провинции Балх Атта Мухаммади Нура. По данным Tolo News, здание подверглось минометному обстрелу в момент встречи Нура с политическими лидерами и представителями службы безопасности, на которой обсуждалась ситуация в регионе.

На ухудшение ситуации обратили внимание и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что за последние 10 дней под контроль боевиков перешли более тридцати уездов, силы национальной безопасности Афганистана с трудом сдерживают натиск.

«Вместе с тем крупные города и административные центры провинций, включая столицу государства Кабул, остаются нетронутыми, это свидетельствует о том, что у вооруженной оппозиции в настоящий момент отсутствуют необходимые для этого ресурсы», — добавила представитель МИД.

При этом Wall Street Journal сообщал о готовности талибов к захвату крупных городов на севере страны и переходе под контроль боевиков части приграничных пунктов.

Источники газеты отмечали, что силы армии Афганистана настолько деморализованы уходом иностранных войск, что зачастую сдаются «Талибану» уже без всякого сопротивления или переходят на сторону боевиков.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, вывод иностранных войск делает афганскую сторону более уступчивой в переговорном процессе, потому что армия страны сильно зависит от внешних игроков в военном и финансовом плане.

«У ВС Афганистана наблюдается нехватка авиации, которая играет ключевую роль. Вероятно, теперь потихоньку исчезнут так называемые спорные территории, подконтрольные антиправительственным силам. Сейчас они находятся в поле зрения талибов, которые будут усиливать свою позицию до завершения полного вывода войск США в сентябре. Как только Вашингтон официально объявит о полном уходе, ситуация в Афганистане может измениться», — отметил эксперт.

Дезинтеграция Афганистана

По информации CNN, американская сторона пока собирается оставить около 1 тыс. солдат на территории Афганистана, в частности для охраны посольства США в Кабуле и аэропорта афганской столицы. О будущем военных из других стран НАТО никакой ясности пока нет. При этом Associated Press отмечает, что остаток американских сил все же будет в Афганистане временно, пока аэропорт Кабула не возьмут под охрану турецкие военные.

Беспокойство у Вашингтона вызывает не только безопасность посольства и аэропорта столицы республики, но и судьба афганцев, работавших на американскую сторону в рамках почти 20-летней военной кампании в Афганистане.

Как сообщает Bloomberg, США ведут переговоры с Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном для временного размещения около 9 тыс. граждан Афганистана, помогавших американцам.

Источники агентства утверждают, что это решение Белый дом продвигает вместе с планами по проведению разведывательных операций с территории Таджикистана и Узбекистана. Однако пока детали этого проекта неизвестны, как и мнение Душанбе и Ташкента по этому вопросу.

С точки зрения Омара Нессара из Центра изучения современного Афганистана, после ухода американцев талибы могут пойти на возобновление мирных переговоров, но уже с более сильной позиции. Однако, по его словам, нельзя исключать и того, что они будут настаивать на военном решении конфликта, что может направить страну на путь дезинтеграции.

«Пока они не демонстрируют никаких признаков готовности идти на уступки и даже в своих заявлениях подтекстом намекают на военное решение конфликта с правящими силами. В таких условиях правительство делает упор на консолидацию сил ополчения, понимая, что позиция армии Афганистана будет постепенно слабеть. Они пытаются объединить антиталибские силы, вероятно, это поддерживают и США», — подчеркнул эксперт.

В итоге иностранные силы покидают Афганистан на фоне, мягко говоря, негативной обстановки в урегулировании конфликта между правительственными силами и талибами. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, 20-летняя военная кампания в стране стоила США гибели более 2,4 тыс. собственных солдат, а также сотни тысяч убитых и раненых мирных афганцев. «Итог: мирное соглашение с талибами и бесславный уход», — писала дипломат в Telegram.

Экс-президент республики Хамид Карзай в интервью The Times также назвал итоги миссии НАТО провальными. По его словам, страна охвачена ужасом и находится в отчаянном положении, а силы альянса так и не смогли стать стабилизирующим фактором.

«У нас разруха, страна находится в состоянии конфликта, население Афганистана вынуждено страдать. Почему действия США и НАТО в Афганистане привели к такому результату? Те, кто пришел в страну 20 лет назад во имя борьбы с экстремизмом и терроризмом, не справились с поставленной задачей. Под их наблюдением экстремизм в Афганистане лишь расцвел. Это то, что я называю провалом. Они должны были уставить мир после себя, но они не сделали этого», — резюмировал Карзай.

* «Талибан», талибы — организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года.