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«Война продолжается»: что стало с «Аль-Каидой»* спустя 10 лет после смерти бен Ладена

«Аль-Каида»* пообещала США «войну на всех фронтах»

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Усама бен Ладен, 1998 год Усама бен Ладен, 1998 год
Усама бен Ладен, 1998 год

Усама бен Ладен, 1998 год

Rahimullah Yousafzai/AP
Ровно десять лет назад — 2 мая 2011 года — американцы в результате операции «Копье Нептуна» ликвидировали в Пакистане лидера «Аль-Каиды» (запрещена в России), «террориста номер один» Усаму бен Ладена. Хотя в последние годы эта террористическая организация получает все меньше внимания СМИ, их настрой на продолжение джихада все так же серьезен. «Газета.Ru» рассказывает о современном положении дел в «Аль-Каиде».
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«Война с Америкой продолжится на всех фронтах до тех пор, пока США не будут изгнаны из всего остального исламского мира», — заявили представители «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) через посредника телеканалу CNN в канун 10-летия ликвидации их лидера Усамы бен Ладена. Именно при нем в 2001 году организация смогла устроить беспрецедентные по масштабам теракты в США. Но через 20 лет ситуация значительно изменилась.

Эксперт по вопросам терроризма Пол Круикшанк допустил, что своим посланием одна из самых известных террористических группировок в мире может намеренно привлекать к себе внимание после решения США покинуть Афганистан. В том же сообщении «Аль-Каида» предупредила об обмане движения «Талибан» (запрещено в России), обещавшего американцам при заключении мира порвать все контакты с ней.

Однако озвученные угрозы, хотя и могут вызывать страх у мирного населения, во многом противоречат реальному положению дел некогда могущественной террористической организации.

Эксперты затрудняются однозначно сказать, сохранился ли к 2021 года у «Аль-Каиды» некий центр и ядро.

Доктор исторических наук, политолог Алексей Малашенко в разговоре с «Газетой.Ru» говорит, что сейчас происходит «национализация исламизма», а глобального объединения, у которого была бы мотивация снова напасть на Нью-Йорк, больше нет.

Не совсем ясна ситуация и вокруг близкого соратника и преемника бен Ладена Аймана аз-Завахири — в конце 2020 года ходили слухи о его смерти, которые официально не были подтверждены. При этом он все последние годы и без того существует, скорее, лишь на бумаге, не генерируя никаких новостей.

После убийства бен Ладена, который вдохновлял джихадистов по всему миру, «Аль-Каида» постепенно стала все реже упоминаться в СМИ. А громкие теракты если и происходили, то от имени ее многочисленных филиалов и ответвлений.

Малашенко считает, что именно роль бен Ладена для «Аль-Каиды» оказалась определяющей.

«Харизматик во главе подобной организации имеет огромное значение, это фактор помогал сплачивать. У бен Ладена была ясная цель — наказать Запад, которую поддерживали многие мусульмане.

Даже в самих США проходили демонстрации в ее поддержку. Но при этом «Аль-Каида», в отличии от ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России) никогда не была институтом, и потому построить нечто существенное и единое у нее так и не получилось», — говорит эксперт.

В число самых активных сил организации сейчас входят ее сторонники в Африке — «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в России), соратникам которой не раз удавались теракты с захватом иностранных заложников в отелях, и «Группа поддержки ислама и мусульман». Последняя в союзе с народом туарегов в начале 2010-х успешно закрепилась на севере Мали, но к 2014-му их оттуда выбили французы в партнерстве с местной армией.

Другой заметный филиал — «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, запрещена в России) — активизировался с началом «арабской весны» в Йемене и превратился в одну из самых мощных сторон в этой стране. К слову, именно представители АКАП взяли ответственность за теракт 2015 года в Париже в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo (хотя об этом позже заявляли и в ИГ).

А что с ИГ

Главная же исламистская сила последних лет — ИГ — тоже выросла из «Аль-Каиды» (действуя тогда под названием «Исламское государство Ирак»). Но в феврале 2014 аз-Завахири официально объявил, что больше не несет никакой ответственности за действия «Исламского государства». Причиной разрыва стала слишком большая самостоятельность ИГ в Сирии.

Впоследствии аз-Завахири призывал объединить усилия в борьбе в Сирии с неверными (в первую очередь, режимом президента Башара Асада), но это ни к чему не привело.

У «Аль-Каиды» навсегда останутся конкурирующие отношения с ИГ, в том числе, и в виде открытого противостояния с тысячами убитыми.

Причин конфликта было несколько. Во-первых, разногласия из-за территорий в Сирии: в этой стране и Ливане «Аль-Каиду» официально представляла группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которая в 2017 году вошла в состав организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Во-вторых, это борьба за гегемонию над джихадистским движением. И как минимум до 2019 года ИГ выигрывал эту борьбу по всем показателям с очевидным преимуществом.

Старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин уверен, что ИГ на самом деле все время сохраняло гораздо более тесные связи с «Аль-Каидой», чем это принято считать. Отвлечение внимания могло быть нужным, по его словам, для усиления последней.

«Аналогично и с «Хайят Тахрир аш-Шамом», который убеждает, что не связан с «Аль-Каидой». Я знаю, что многие в это верят, но факты на земле говорят об обратном.

Бен Ладен был романтиком, а Айман аз-Завахири поменял тактику. Теперь ничего романтичного там не осталось, там теперь все думают прагматично», — убежден эксперт.

Американский Совет по международным отношениям в 2018 году насчитывал в Сирии от 10 до 20 тысячи боевиков, близких к «Аль-Каиде», и по пять тысяч в трех странах — в Йемене, Ливии и Сомали.

Алексей Малашенко говорит, что по сравнению с могущественным прошлым, сейчас «Аль-Каида» не имеет большого влияния, и, по сути, не существует как единая организация:

«Это произошло не за в один день. Так, «Аль-Каида» постепенно утрачивала популярность во всем мусульманском мире из-за своих методов. И сейчас она уже больше в исторической памяти, нежели реальная сила. Ведь даже в различных событиях, происходящих в Африке (в Нигерии, Мозамбике, Танзании), «Аль-Каида» идет через запятую с другими группировками. Вероятнее всего, это лишь отдельные люди. Можно сказать, что мы видим просто руины».

Другую позицию занимает Чупрыгин, который считает, что влияние организации все еще велико, хотя и менее заметно из-за сменившейся после бен Ладена тактики действий.

«Аль-Каида» как была базой для развития террористического интернационала, так и осталась. Другой вопрос, что ее филиалы получают больше внимания СМИ, так как они устраивают громкие теракты. Сама «Аль-Каида» при этом просто остается за кулисами, с моей точки зрения, из-за намеренного ухода в тень», — убежден эксперт.

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