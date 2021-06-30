Вторая Афганская: поможет ли Россия Таджикистану

Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена. Она предусмотрена договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная, и военно-техническая помощь.

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Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. При этом он уточнил, что пока соответствующего обращения в ОДКБ со стороны Таджикистана не поступало.

Что угрожает Душанбе?

На территории приграничных с Таджикистаном северных провинций Афганистана — Балх, Кундуз, Тахар, Бадахшан — отмечается сосредоточение формирований Талибана (организация запрещена в РФ).

Бои уже идут, в ряде случаев подразделения правительственной армии Афганистана уже оказываются в случае отступления на территории Таджикистана.

Говорить о конкретной численности формирований Талибана в ряде случаев весьма затруднительно. Есть определенное организационное ядро — несколько тысяч обученных и подготовленных бойцов, а число примкнувших к нему всего за сутки может вырасти в геометрической прогрессии, тем более что несколько единиц автоматического оружия (а также гранатометы и минометы) есть практически в каждой афганской семье. По отдельным оценкам, подобный «мобилизационный резерв» только в северных провинциях может достигать 100 тыс. человек.

Наконец, и в самом Таджикистане немало сочувствующих движению Талибан. Хотя эта организация и входит в список запрещенных в стране террористических и экстремистских организаций, а также радикальных партий.

Партии-то и движения запрещены, их лидеры по большей части арестованы, но число сочувствующих этим движениям в республике весьма велико. И чтобы они проявились зримо, достаточно только повода, которым может явиться форсирование реки Пяндж формированиями афганского Талибана.

Что Таджикистан может противопоставить Талибану?

Численность Вооруженных сил Таджикистана составляет 8 800 бойцов и командиров, в Национальной гвардии еще 7 500 человек. Военный бюджет республики составляет $174 млн. Для сравнения — стоимость истребителя F-16 в варианте Block 70/72 Viper составляет как минимум $157 млн.

Таджикская армия располагает следующим вооружением и военной техникой: 30 танков Т-72, 7 танков Т-62, 8 боевых машин пехоты БМП-1, 15 — БМП-2, три реактивных системы залпового огня БМ-21, десять 122-мм гаубиц Д-30.

Боевых самолетов у Таджикистана нет. Есть некоторое количество вертолетов: Ми-24 — по разным данным от 4 до 14 единиц, Ми-8 и Ми-17ТМ — около 10.

В качестве вывода можно отметить, что возможности таджикской армии относительно невелики — и это еще самая мягкая формулировка.

Кроме того, на территории Таджикистана дислоцируется 201-я ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база Вооруженных сил России. Численность личного состава базы достигает 7 тыс. чел. На вооружении этой структуры имеются более 100 танков Т-72Б1 и бронетранспортеров БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, реактивный дивизион РСЗО «Ураган» калибра 220 мм, вертолетная группа (Ми-24П и Ми-8МТВ), БЛА, другое ВВТ. При начале боевых действий на территории республики личный состав российской базы будет неизбежно втянут в боевые действия.

На территории Таджикистана есть еще один российский военный объект — оптико-электронный комплекс «Окно» системы контроля космического пространства (СККП), находящийся близ г. Нурек. Гипотетическая утрата этого объекта будет весьма болезненна для СККП.

Как будут развиваться боевые действия?

При ведении боевых действий в условиях горной местности некоторое преимущество вооруженных сил Таджикистана и 201-й военной базы в боевых бронированных машинах не будет иметь решающего значения, поскольку дорог, по которым в этой стране может продвигаться гусеничная и даже колесная техника, не так уж и много.

Кроме того, есть некоторые сомнения в морально-психологической устойчивости кадровой таджикской армии.

Не исключено, что здесь возможно повторение афганского синдрома — в экстремальных ситуациях боевая устойчивость соединений и частей правительственных войск была откровенно низкой, а банальное дезертирство имело массовый характер и в относительно спокойных условиях.

Был и такой парадокс в ходе войны 1979-1989 годов — одни и те же лица в правительственных афганских войсках воевали откровенно неудовлетворительно, а после дезертирства и вступления в вооруженные отряды оппозиции проявляли отменные боевые качества — и храбрость, и инициативу, и волю к победе. Отличия были при этом самые разительные. Не исключено, что с подобными явлениями может столкнуться и военно-политическое руководство современного Таджикистана.

Смогут ли устоять таджикская армия и российская 201-я военная база, если формирования талибов в массовом порядке начнут форсировать Пяндж, а в самом Таджикистане значительные слои населения поддержат это исламистское движение? Ясного ответа на этот вопрос, как, впрочем, и на многие другие, нет.

В чем проблема привлечения ОДКБ?

Каков будет характер помощи Таджикистану со стороны ОДКБ? Пришлют ли свои воинские контингенты государства-участники организации? Пока ведь никто из них (включая даже Киргизию и Казахстан) не заявил о своем согласии прислать хотя бы роту. Не обозначил пока своей позиции и Узбекистан (не являющийся членом ОДКБ, но от этого опасность, угрожающая этому государству со стороны экстремистских движений и группировок, меньше не становится).

Пока ситуация складывается таким образом, что Россия может быть легко втянута в очередную афганскую войну с весьма неясными как военно-политическими целями, так и последствиями этого конфликта. Сказать, что эта гипотетическая война будет принята и понята самыми широкими слоями российского населения в современной внутриполитической обстановке, означает, как минимум, сильно погорячиться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).