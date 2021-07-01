«Лукашенко — союзник наших денег и нефти»: зачем РФ инвестирует в экономику Белоруссии

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя итоги прошедшего в Подмосковье Форума регионов России и Белоруссии, заявил о позитивном сдвиге в отношениях двух государств.

«Сейчас все прошло без политических противоречий, скорее, это было подтверждением сближения двух стран. Это мероприятие показало, что интеграция, пусть не самыми быстрыми темпами, но продолжается», — сказал он «Газете.Ru».

Жарихин отметил, что в условиях, когда Минск испытывает экономические трудности, Москва обязана поддерживать его. Однако, добавил он, эта поддержка взаимовыгодна: «Партнерам надо помогать. При этом Россия тоже кое-что получает. Например, средства передвижения для всех наших стратегических ракет, что уже немало. Кроме того, Россия получает очень хорошего качества продукты питания — молочные, мясные изделия».

Реклама

Иной точки зрения придерживается его коллега, политолог Андрей Суздальцев. По его словам, Форум регионов, в том числе и в этом году — «бесполезное» для России мероприятие.

Он отметил, что в последние годы российско-белорусские отношения проходят под эгидой инициированного в 2018 году президентом России Владимиром Путиным сближения. Однако добиться его в полной мере Москве не удается.

«Начать решено было с экономики, ведь при сильной интеграции не нужны будут дотации. Но добиться этого очень тяжело из-за [президента Белоруссии Александра] Лукашенко. Он готов все подписать, но никогда это не выполняет. И под интеграцию он просит еще больше денег. В данном контексте этот Форум регионов — бесполезная вещь», — говорит политолог.

Суздальцев при этом подчеркивает, что для России важна судьба близкого ей белорусского народа, и потому она стремится поддержать его.

О чем договорились на форуме

Деловой VIII Форум регионов Белоруссии и России проходил с 29 июня по 1 июля. Второй год большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса проходили в онлайн-формате. В последний день к обсуждению в онлайн-формате присоединились Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Организаторы форума еще в первый день дали понять, что основными темами мероприятия хотят сделать сотрудничество в цифровой сфере, научно-техническом секторе, образовании.

Александр Лукашенко в этом контексте отдельно выделял тему искусственного интеллекта, предложив использовать его IT-продукты из минского «Парка высоких технологий» в России.

Белорусский президент отметил, что Москве и Минску в этом секторе никто не поможет, однако добавлял: «мы и сами кое-что можем предложить нашим зарубежным партнерам, если они этого захотят».

Представители Белоруссии подчеркивали, что за последние годы смогли добиться различных научных достижений в рамках международных проектов. Среди них — производство беспилотного карьерного самосвала БЕЛАЗ, разработка вместе с Россией космической группировки спутников дистанционного зондирования Земли, появление новых технологий хирургического лечения детей с тяжелым поражением позвоночника.

Президент России Владимир Путин, перечисляя сферы, в которых идет активное сотрудничество с Белоруссией, называл информационно-вычислительные технологии, геологоразведку, энергетику, геномные и медицинские исследования. Отдельно он напомнил о производстве российской вакцины «Спутник V» в Белоруссии.

Напомнил Путин и про то, что в Могилеве создан Белорусско-российский университет, а в этом году было подписано соглашение между Курчатовским институтом и Национальной академией наук Белоруссии.

Лукашенко же «с особой гордостью» сообщил, что на днях был введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС, которую он считает «самым грандиозным и успешным совместным проектом последних десятилетий».

По словам спикера Совета Республики Белоруссии Натальи Кочановой, на форуме было заключено порядка 50 соглашений о сотрудничестве разного уровня. Кроме того, она проинформировала о подписании соглашения о создании белорусско-российского делового совета.

Белорусское телевидение, рассказывая о подписанных на форуме контрактах, подчеркивало выгоду для своих предприятий, не называя при этом, с кем именно договорились Могилевхимволокно, Белнетфтехим и Гродненский химкобинат.

Большое число договоров были подписаны в сфере промышленности и сельского хозяйства. Так, «Белорусский металлургический завод» и московский «Торговый дом БМЗ подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок бесшовных труб и арматурного проката. Другие компании успешно находили новые рынки сбыта продукции: сюда можно отнести соглашение белорусской «Мясо-молочная компании», молочно-консервного завода из Смоленской области и московского предприятия «Экомилк», или договор между Гродненский мясокомбинатом и российской компанией «Вкус детства».

Владимир Путин, выступая на форуме, пообещал, что Россия продолжит оказывать помощь «братскому народу Белоруссии» в условиях «непрекращающегося давления, упорных попыток раскачать ситуацию извне».

Кроме того, по мнению российского лидера, недавние запрет на поставку товаров из Белоруссии в Евросоюз наносит ущерб простым людям жителям стран этого альянса.

Деньги есть, интеграции нет

За прошлые годы форумов регионов двух стран было подписано около 400 соглашений о сотрудничестве, на общую сумму свыше $2,5 млрд. По сообщению белорусского государственного агентства БЕЛТА, в 2021 году был зафиксирован рекорд, так как общая сумма контрактов составила более чем $800 млн. Этим экономическое сотрудничество двух стран, разумеется, не ограничивается.

Белорусский депутат Татьяна Рунец заявила, что товарооборот между Белоруссией и Россией за 2020 год составил $29,5 млрд. За четыре месяца 2021 года он увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Инвестиции же из России в экономику Белоруссии за 2021 год составили около $3 млрд.

Политолог Андрей Суздальцев напомнил, что общая сумма дотаций, субсидий и другой помощи за последние 20 лет со стороны России Белоруссии составляет $137 млрд.

«Но мы и в Украину вложили, по разным подсчетам, от $50 до 70 млрд для поддержания ее государственности. В итоге мы получили врага. К сожалению, в лице Белоруссии мы тоже вполне можем получить окончательного врага. За четверть века нашего союзничества эта страна не поддержала Россию нигде — ни по Крыму, ни по Южной Осетии, ни по Украине. Лукашенко можно считать союзником. Правда, ни нашего государства, ни нашего народа, ни нашего правительства. Он союзник нашей нефти, нашего газа, нашего рынка, наших денег. Он озабочен только своей властью», — говорит Суздальцев.

Владимир Жарихин согласен, что, несмотря на успехи в экономике, в политической интеграции России и Белоруссии по-прежнему все непросто. «Но половина вины на России — мы слишком много Лукашенко позволяли многие годы, он избаловался. Сейчас это уже в меньшей степени», — заключает эксперт.