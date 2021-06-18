«Россия просто закроет глаза»: как прошел визит главы МИД Белоруссии в Москву

Если судить по итоговой пресс-конференции Владимира Макея с Сергеем Лавровым, то едва ли переговоры глав МИД двух стран способствовали какому-либо прорыву в межгосударственных отношениях РФ и РБ. Такой точкой зрения в разговоре с «Газетой.Ru» поделился замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, отметив, что белорусский министр в своей время «много нагрешил», стремясь к многовекторной внешней политике Белоруссии.

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«Поэтому его визит в Москву вовсе не означает, что на деле происходит углубление интеграции России и Белоруссии. Но, с другой стороны, если бы он не приехал, то это свидетельствовало бы о значительных проблемах», — говорит Жарихин.

Эксперт по странам ближнего зарубежья, политолог Максим Семенов считает, что главная цель визита белорусского министра сводится к консультациям после недавних переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

По словам Сергея Лаврова, этот вопрос на сегодняшних переговорах действительно поднимался. Он сообщил Макею, что на российско-американском саммите «белорусская тематика затрагивалась, но не как индивидуальная тема, а в контексте концептуальных дискуссий» — Владимир Путин пытался донести до Джо Байдена необходимость учитывать национальную специфику при работе с теми или иными странами, поскольку «под одну гребенку стричь» их не получится.

На сегодняшних переговорах, по словам министров, члены Союзного государства также «сверяли часы» по вопросу согласованной внешней политики на два ближайших года. Макей особенно выделил совместное противодействие инициативам западных стран по продвижению антибелорусской и антироссийской тематики в ООН и ОБСЕ. Кроме того, две страны намерены бороться на международных площадках с процессом возрождения неонацизма.

Россия и Белоруссия также обсудили совместную борьбу с пандемией коронавируса. Москва, по словам Лаврова, передает «белорусским друзьям» самые современные препараты от коронавируса и тест-системы. Также глава МИД России вспомнил и о производстве российской вакцины в Белоруссии с плановой производительностью до 500 тыс. доз в месяц. Кроме того, Лавров отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет немного расширить транспортное сообщение.

Впрочем, судя по итоговым заявлениям, по отдельным, чувствительным для Москвы темам идти на уступки союзнику Минск пока не настроен.

Так, глава МИД Белоруссии предоставил России информацию о задержанных российских гражданах, в том числе о 23-летней Софье Сапеге, спутнице Романа Протасевича, и о 20-летнем Егоре Дудникове, которого белорусские силовики считают также администратором одного из протестных Telegram-каналов. В начале месяца гражданин России смог передать через своего адвоката записку из СИЗО, в которой рассказал о применении пыток, избиениях и угрозе убийством со стороны белорусских силовиков.

Лавров заверил, посольство России в Минске «держит вопрос на особом контроле» и понадеялся на скорое разрешение ситуации. Сам Макей каких-либо комментариев не дал.

Зато белорусский министр раскритиковал работу журналистов российских государственных СМИ. Корреспонденты ТАСС спросили о проблемах получения их сотрудниками аккредитации в Минске, на что белорусский министр посоветовал аккредитовать других репортеров. Безуспешно пытавшиеся сделать это, по мнению Макея, «не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты».

«В последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда в отношении Беларуси допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (издание признано в России СМИ-иноагентом). Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы», — выразил недовольство глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Политолог Максим Семенов выразил мнение, что Россия «просто закроет глаза на откровенно недружественные действия белорусских официальных лиц в отношении российских СМИ и продолжит финансово поддерживать режим Лукашенко».

«Иной стратегии в отношении Белоруссии Россия по необъяснимой причине выработать не может», — говорит эксперт.

Битый небитого от санкций защищает

Представитель МИД Белоруссии на пресс-конференции бойко рапортовал, что его страна сумеет выстоять в условиях западных санкций. Макей отметил, что республика примет «конкретные ответные меры» противодействия Евросоюзу, учитывая при этом, что у Белоруссии есть «верные союзники».

Какие именно меры Минск может противопоставить действиям Брюсселя, Макей не уточнил. Однако посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов ранее говорил, что в целях поддержки союзника, Россия готова будет пустить на свой рынок поток белорусских товаров, который республика перенаправит с рынка ЕС в случае введения санкций.

«Беларусь мы не бросим», — говорил посол.

Предстоящее усиление санкционного давления на Минск — вопрос де-факто уже решенный. Уже после окончания сегодняшних переговоров Макея и Лаврова Австрийское агентство печати сообщило, что Евросоюз согласовал запрет на выдачу кредитов Белоруссии, торговлю ценными бумагами, инвестиционные услуги, санкции в сфере нефти и газа, телекоммуникаций, калийного производства.

Убедиться, что Россия поддержит Белоруссию после введения очередных западных санкций, — еще одна ключевая задача визита Макея, уверен политолог Максим Семенов. При этом эксперт указывает, что «и Запад, и Россия фактически стали заложниками своих отношений с Белоруссией».

«Запад никак не может публично признать Лукашенко законным президентом, но вынужден по итогу сотрудничать с Белоруссией, а Россия — никак не может отказаться от поддержки белорусского президента, хотя он и доставляет ей много хлопот.

По факту, Лукашенко демонстрирует неготовность идти на уступки перед западными странами и «демократизировать» свою страну, так же, как и углублять интеграцию с Россией», — отмечает он.

Тем не менее, Владимир Жарихин из Института стран СНГ уверен, что при нынешних обстоятельствах метания Минска между Москвой и Брюсселем станут менее активными.

«Белоруссии в новых условиях вряд ли удастся продолжать игры в многовекторность. Минск будет, конечно, все равно пытаться налаживать контакты с Евросоюзом, но там пока, что называется, закусили удила. Не имея реальной суверенности по многим вопросам, руководство ЕС сейчас отыгрывается на Белоруссии. Но это не имеет отношения к отдельным странам Европы», — резюмирует эксперт.