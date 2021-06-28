«Еще один шаг назад»: глава Евросовета предупредил Минск об ухудшении отношений

Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» (проект, целью которого называется развитие интеграционных связей ЕС с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной).

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Как указывается в сообщении белорусского МИД, республика «не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений».

«С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», — указывается в коммюнике.

Кроме того, белорусское внешнеполитическое ведомство в понедельник, 28 июня, вызвало главу представительства ЕС в республике Дирка Шубеля, которому было заявлено о неприемлемости применения санкций «как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

«Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам», — указывается в комментарии МИД.

Самому Шубелю Минск предложил покинуть Белоруссию и направиться в Брюссель для консультаций, чтобы довести руководящим органам ЕС позицию белорусской стороны по поводу санкций.

«Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Белоруссию представителям евроструктур и лицам из стран Евросоюза, которые содействовали введению ограничительных мер», — указали в МИД, предупредив о возможности введения и «иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

Вместе с тем, в Минске заявили о готовности в любой момент начать переговоры с ЕС об улучшении отношений.

Президент Евросовета Шарль Мишель в своем посте в Twitter предупредил, что такой шаг Минска ухудшит его отношения с Брюсселем.

«Сегодня Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в «Восточном партнерстве». Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Белоруссии, лишив его возможностей, гарантированных сотрудничеством с нами», — пояснил политик.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выход Минска из «Восточного партнёрства» не отражает позиции большинства белорусов и выразила готовность представлять республику на саммите.

«Идея выхода Белоруссии из инициативы ЕС «Восточное партнёрство» — это новая демонстрация никуда не ушедшей неуверенности режима. Он мстит, но такими действиями только проявляет слабость и недальновидность», — пояснила политик.

По ее словам, «Восточное партнерство» открывает для Белоруссии множество возможностей, включая образование, контакты с иностранцами, а также новые политические и экономические связи.

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«Лукашенко хочет лишить нас, белорусов, всего этого. Но я хочу напомнить, что все его решения с 9 августа 2020 года не имеют законной силы: он представляет только свои интересы, которые наносят явный ущерб интересам народа», — подчеркнула Тихановская.

В этой связи она пообещала со своей командой и другими демократическими силами продолжать работать с «европейскими партнерами».

«[Мы] сделаем всё, чтобы в проектах «Восточного партнерства», включая саммит в этом году, нашу родину представляли те, кто действительно имеет право говорить от имени народа», — анонсировала оппозиционер.

Также в понедельник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил власти Белоруссии в «гибридной атаке» на границы страны — создании наплыва нелегальных мигрантов. По его словам, этот искусственный кризис является ответом Минска на европейские санкции, которые были расширены 21 июня.

В санкционный список ЕС против Белоруссии вошли восемь организаций и 78 человек.

Среди них оказались сын президента страны и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко, жена его другого сына Виктора Лилия, российский бизнесмен Михаил Гуцериев, гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены.

«Незаконная миграция, отправка мигрантов из Ирака и Сирии в Литву — это ответ Белоруссии на санкции, введенные Евросоюзом», — заявил в этой связи Ландсбергис.

Основанное в 2009 году, «Восточное партнерство» представляет собой стратегическое и амбициозное партнерство, основанное на общих ценностях и правилах, взаимных интересах и обязательствах, а также на совместной собственности и ответственности, указывается на сайте Евросоюза.

«Восточное партнерство» направлено на укрепление и углубление политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами, а также поддерживает устойчивые процессы реформ в странах-партнерах.

Лукашенко был впервые приглашен на саммит «Восточного партнерства» в 2017 году, после того как в отношении него и других официальных лиц были отменены санкции Запада в целях «поощрения прогресса в области прав человека в Белоруссии».

Однако, белорусский лидер отправил на встречу министра иностранных дел, что вызвало непонимание в Европе. В прошлом году, как указывали европейские СМИ, надежды на демократические реформы были разбиты президентскими выборами в Белоруссии и последовавшими за ними столкновениями правоохранителей и оппозиции.

Тогда же несколько десятков международных политологов, писателей, журналистов и общественных деятелей подписали открытое письмо руководству ЕС, в котором призвали активизировать сотрудничество с Белоруссией по линии «Восточного партнёрства» для того, чтобы «создавать новые возможности» для белорусской молодежи.