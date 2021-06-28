МИД Белоруссии объявил о запрете на въезд некоторым чиновникам из ЕС

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили об ответе на санкции Европейского союза, сообщает ТАСС.

«В ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер», — заявили в МИД.

Также в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что прорабатывают и другие методы противодействия ограничительным мерам и санкциям Европейского союза, в том числе — экономические.

Ранее МИД Белоруссии приостанавливает участие в программе «Восточное партнерство».

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

В частности, ЕС вводит запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также ограничивает торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.