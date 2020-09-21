В Европарламенте предложили открыть офис белорусской оппозиции в Брюсселе

Депутаты Европарламента предложили создать в Брюсселе официальное представительство белорусской оппозиции на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы миссии парламента по связям со странами Восточного партнерства Андрюса Кубилюса.

«Не пора ли рассмотреть возможность открытия информационного офиса демократической Белоруссии в Брюсселе», — заявил Кубилюс.

Он добавил, что постоянный обмен информацией с Белоруссией крайне важен для существования политических институтов Евросоюза.

Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета 14 августа.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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