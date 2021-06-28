В Евросовете прокомментировали выход Белоруссии из программы «Восточное партнерство»

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что выход Белоруссии из программы «Восточное партнерство» спровоцирует усиление напряженности в отношениях республики и Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter.

«Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в «Восточном партнерстве», — считает Мишель.

Он также добавил, что это решение негативно повлияет на граждан республики, лишив их возможностей, предоставляемых данной программой.

Ранее 28 июня МИД Белоруссии заявил, что приостанавливает участие в программе «Восточное партнерство». После этого республика также пообещала ответить на санкции Европейского союза.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.