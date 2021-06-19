Революционер против старой гвардии: что ждать от выборов в Армении

Досрочные парламентские выборы в Армении официально стартуют утром 20 июня, в этот раз в голосовании принимают участие 25 политических сил — 21 партия и четыре блока. Сред них все бывшие президенты Армении, а именно Левон Тер-Петросян с партией «Армянский национальный конгресс», Роберт Кочарян с блоком «Армения» и Серж Саргсян с блоком «Честь имею».

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Представители, так называемых, старых властей идут на выборы с единственной целью: не дать правящему блоку «Мой шаг» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном сохранить власть.

Главная причина неприятия политика, возглавившего страну после революции 2018 года, совпадает с основным фактором, запустившим процедуру досрочных выборов — поражение Армении в шестинедельной войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная Нагорно-Карабахская республика лишилась двух третей своих территорий.

События прошлой осени запустили в Армении политический кризис. Чтобы выйти из него власти под давлением протестов оппозиционных партий согласились пойти на досрочные выборы. Если изначально победа блока Пашиняна выглядела очевидной, то в последнее время ситуация поменялась кардинально.

Так, в опрос социологической служба MPG в марте показал, что «Мой шаг» готовы поддержать 32% граждан Армении, его ближайший конкурент Кочарян на тот момент набирал лишь 6% поддержки. Однако июньское исследование показывает, что блок «Армения» экс-президента страны набирает уже 24,1% голосов, когда за блок премьера готовы голосовать только 23,8%.

Шансы равны?

Разрыв между кандидатами минимальный, кому удастся взять вверх — главная интрига нынешних выборов.

«Пока мы можем сказать, что есть два основных конкурента — Никол Пашинян и Роберт Кочарян. На этот раз ситуация такова, что сложно предсказать, кто выйдет победителем. Те инструменты, которые у нас есть не дают возможности сделать уверенный прогноз. Борьба настолько острая и интенсивная, что ситуация меняется каждый день», — говорит «Газете.Ru» армянский политолог Грант Микаелян.

С точки зрения эксперта, одним из ключевых факторов в рамках голосования станет административный ресурс и принуждение избирателей к голосованию. По версии Микаеляна, армянский избиратель сильно дезориентирован, большинство не делает идеологический выбор, а пытается выбрать для себя психологически более комфортную ситуацию — Пашиняна или Кочаряна.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян согласен, что на данный момент победа Пашиняна и победа Кочаряна — равновероятные исходы. По его словам, у премьера несколько больше возможностей, так как в его пользу сработает малая явка избирателей.

«Если явка будет малой, то его 30% превратятся в 40%. Электорат Пашиняна достаточно мобилизован, чего нельзя сказать об избирателях Кочаряна. То есть люди, которые будут голосовать за Пашиняна, судя по всему, придут к участкам в любом случае. А среди противников Пашиняна за Кочаряна пойдут голосовать не все», — добавил эксперт.

Искандарян уверен, что у Пашиняна установка на то, что из 25 партий и блоков, участвующих в выборах, в парламент не смогут попасть 22-23 из них — за каждую из этих сил проголосуют по полпроцента или больше, в итоге наберется в районе 10% голосов, которые перейдут блоку-победителю.

«Кочарян же рассчитывает на то, что ему удастся вытащить к избирательным участкам людей, которые не определились, и таким образом победить. При этом шанс на проход в парламент есть еще у партии «Процветающая Армения» и блока «Честь имею». Хотя на счет последнего есть сомнения, поскольку блокам нужно набрать как минимум 7% голосов, чтобы пройти в парламент, когда партиям достаточно 5%. По остальным силам могут быть какие-то чудеса, но вряд ли они имеют шанс», — подчеркнул эксперт.

Старая гвардия против революции

Пашинян и Кочарян — практически полные политические противоположности, что добавляет интриги нынешним выборам. По словам политолога Гранта Микаеляна, как раз отличие Кочаряна от Пашиняна и вынесло его на пьедестал оппозиции.

«Три года назад люди ожидали, что Пашинян сможет создать в Армении ситуацию большего равенства, а сейчас спрос на безопасность и его может удовлетворить именно Кочарян», — указал эксперт.

С наличием серьезных различий между двумя оппонентами согласился и Александр Искандарян из Института Кавказа. По его мнению, риторика Пашиняна предельно проста: либо он, либо возвращение «старой гвардии», чьи действия три года назад спровоцировали революцию.

«То есть те люди, которых свергла революция, люди старого режима, люди коррумпированные и являются воплощением всех «постсоветских родимых пятен». Вот чтобы не дать им пройти нужно выбрать Пашиняна. Кочарян же себя позиционирует как менеджер и человек, который был успешным политическим деятелем и является противоположностью той некомпетентности, которая, по его риторике, царствует в Армении. Соответственно Кочарян идет во власть, чтобы так сказать навести порядок. В этой парадигме у правительства, которое сейчас находится у власти нет и не было перспектив какого-то политического совершенствования, поэтому нужно спасать ситуацию», — пояснил эксперт.

Против Пашиняна в его критике старой власти играет целый ряд факторов. Ключевым остается карабахский вопрос, в решении которого взгляды премьера расходятся с бывшим президентом.

«Пашинян склонен пойти на все условия Азербайджана лишь бы прекратить конфликт, несмотря на то, что эти условия постоянно меняются. А Кочарян представляет более жесткую линию в урегулировании этого вопроса», — подчеркнул политолог Грант Микаелян.

Негативный фон

В целом фактическое поражение в Нагорном Карабахе спровоцировало большой ворох проблем для премьера. Так, по информации «Би-би-си», Пашинян лишился расположения местных элит еще до начала обострения в регионе, а военное поражение Армении уже спровоцировало открытый разрыв.

По версии издания, это подтвердил уход ряда чиновников из правительства, отставки депутатов из правящей партии и призыв 40 высокопоставленных военных, в том числе главы Генштаба Армении, к отставке премьер-министра — что сам Пашинян впоследствии назвал госпереворотом.

В итоге к карабахскому вопросу постепенно добавились проблемы с обменом военнопленными между Арменией и Азербайджаном, а затем и ухудшение ситуации на границе двух государств. В частности, в Ереване обвиняли Баку во вторжении на армянскую территорию, а также фиксировали различные стычки между военными двух государств.

Все эти моменты против Пашиняна активно использует оппозиция, в особенности Кочарян, апеллируя к тому, что в ходе его правления подобных провалов у Армении не было, и настаивая на более жесткой позиции в отношении дальнейшего урегулирования спорных вопросов вокруг Нагорного Карабаха, не исключая и возврата территорий непризнанной республики.

Отдельный акцент делается на взаимодействии с Россией, при поддержки которой ситуация в регионе была стабилизирована. Кочарян концентрируется на своем хорошем взаимодействии с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе на частых личных контактах. При этом эксперты по-разному оценивают то, как может его победа или выигрыш Пашиняна повлиять на отношения двух государств.

«Я думаю, что повлияет и достаточно серьезно, потому что в зависимости от того, кто победит будет определяться внешняя политика Армении. Понятно, что для Москвы более предпочтительным будет Кочарян», — отметил политолог Грант Микаелян.

В то же время Александр Искандарян из Института Кавказа считает, что вряд ли отношения России и Армении могут как-то принципиально измениться в зависимости от итогов армянских парламентских выборов.

«Они определяются не личностными обстоятельствами, а геополитическими факторами как наличие карабахского конфликта и русских миротворцев, которые гарантируют физическую безопасность армянского населения непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Такого рода вещи гораздо более базовые, чем тот или иной человек у власти. Также могут быть изменения в стиле, но целиком Армения менять свой подход к России не будет», — резюмировал эксперт.