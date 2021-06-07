Пашинян против Кочаряна: чем закончится предвыборная гонка в Армении

Предвыборная парламентская кампания в Армении продлится до 18 июня, после чего будет объявлен «день тишины». 20 июня избиратели придут на участки, чтобы определить состав нового парламента, от чего будет зависеть и состав правительства.

В 2021 году в армянских выборах, впервые проходящих только по партийным спискам, будет принимать рекордное число участников — 23 партии и 4 блока. Партиям надо набрать для попадания в парламент 4%, блокам из двух партий — 8%, блокам из трех партий — 9%, блокам из четырех и более партий — 10%.

Если по итогам выборов прошедшие в парламент партии и блоки не смогут сформировать правящую коалицию, то через месяц пройдет второй тур с участием двух партий или блоков, занявших первые два места.

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Наблюдатели отмечают, что агитация в стране, включая предвыборные митинги, началась еще до официального объявления о старте кампании.

«Сегодняшняя дата имеет разве что символическое значение, но мы должны понимать, что предвыборная борьба в Армении уже достигла серьезного накала, и тон здесь задает именно власть», — говорит в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

По мнению опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, реальная борьба за первое место развернется между «Гражданским договором» и.о. премьера Никола Пашиняна и блоком «Айастан» («Армения») бывшего президента Роберта Кочаряна. Арешев отмечает, что надежды ряда политологов на реальное появление некой третьей силы не оправдались, несмотря на формально широкий выбор.

В этих условиях Кочарян делает ставку на достижения времен его президентства (1998-2008 годы), когда Армения, по его словам, активно развивалась и была способна обеспечить свою безопасность.

«Сегодня Кочарян специально начал свою кампанию с Сюника, где, как известно, частично стоят азербайджанские войска, с чем действующая власть ничего сделать не может», — указывает Арешев. Эксперт призывает не доверять данным различных соцопросов, так как стороны используют их в своих целях.

Согласно обнародованным 5 июня результатам опроса компании MPG, 22,4% респондентов готовы голосовать за партию «Гражданский договор» Пашиняна, 20,6% — за блок Кочаряна.

В последнее время рейтинг Пашиняна падал, а Кочаряна — рос, но это действительно мало что может реально сказать, соглашается в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Грант Микаэлян.

«Как будет развиваться ситуация дальше — мы не знаем. Можно ожидать, что много сил со стороны оппонентов будет потрачено не только на агитацию за, но и против друг друга. Это уже активно делает Пашинян, он, в основном, агитирует против конкурентов, а не за себя», — обращает внимание эксперт.

Политолог Арешев идет дальше и прогнозирует, что такое жесткое противостояние после 20 июня чревато серьезными поствыборными процессами.

«В день голосования ничего не закончится, будут, возможно, уличные акции протеста, вполне возможны столкновения», — предупреждает он.

Пашинян по-прежнему сохраняет шансы остаться премьер-министром, но, по мнению Микаэляна, их меньше 50%. Решающую роль в назначении нового премьера могут сыграть третьи партии, которые смогут пройти в парламент, и их желание создавать коалицию с Пашиняном или Кочаряном.

«Нельзя исключать и второго тура, если партии придут к финишу с одинаковыми результатами и ни одна из них не сможет создать коалицию. Пока что есть много сценариев, ясности нет и не будет до дня выборов. Кроме того, надо учитывать возможные фальсификации, особенно со стороны властей, учитывая, что почти все избирательные комиссии контролируются ими. Реальных институциональных сдержек нет, можно только надеяться на честность. Но уже сейчас многие члены региональных комиссий агитируют за Пашиняна, что является нарушением. Это вполне может повлиять на результаты», — говорит Микаэлян.

Среди остальных партий, которые потенциально могут пройти в парламент, политолог называет «Процветающую Армению» Гагика Царукяна, прогнозируя ей около 7%, «Просвещенную Армению» Эдмона Марукяна, которая хотя и близка к цели, но пока не преодолевает барьер, и блок «Честь имею» Артура Ванецяна при негласной поддержке бывшего президента и премьера Сержа Саргсяна, на место которого пришел Пашинян в результате революции 2018 года.

При этом важным фактором в нынешнем избирательном цикле может стать то, что в политической среде Армении растет нежелание вступать в коалицию с Пашиняном.

«Стоит иметь в виду, что Царукян, например, довольно резко высказался о Пашиняне, отвергнув возможность коалиции с ним. Отмежевался от премьера и первый президент Левон Тер-Петросян с его «Армянским национальным конгрессом» (по опросам получает около 4-5%), хотя в прошлом у них были теплые связи», — рассуждает Арешев.

Политолог выделяет и феномен появления ряда малых резко антироссийских партий, которые, по опросам, хотя и не попадут в парламент, ведут довольно бурную деятельность.

По словам Арешева, сюда можно отнести «Национально-демократический полюс», «Альянс демократов» и партию «Республика» Арама Саркисяна, младшего брата убитого во время теракта в 1999 году премьер-министра Вазгена Саргсяна.

«Они пытаются торговать своей русофобией с США и Францией. Само их появление — довольно тревожный симптом с точки зрения российско-армянских отношений, потому что до сих пор подобного рода аналогов украинских радикалов в Армении не было. То, что они появились, свидетельствует о системной и упорной работе западных структур в Армении, которые используют для этого как гипотетические российские промахи, так и неудовлетворительное положение армянских ведомств. Все это результат деятельности именно Пашиняна, хотя в 2018 году нам постоянно говорили, что армянская «бархатная революция» не имеет геополитического подтекста», — подытоживает эксперт.