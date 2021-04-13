Ни войны, ни мира: почему Баку и Ереван не готовы закрыть тему Карабаха

Мирное соглашение между Баку и Ереваном достижимо, поскольку страница конфликта между двумя государствами закрыта, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я неоднократно говорил о возможности заключения мирного соглашения. Это наши планы, но с армянской стороны нет никаких подобных сигналов. Как президент, я смотрю в будущее. Мы сделаем все [для нормализации отношений], если будут позитивные сигналы из Армении», — добавил Алиев.

С точки зрения президента Азербайджана, на данный момент ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха все еще остается хрупкой — режим прекращения огня соблюдается, но остается множество вопросов о послевоенном развитии.

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«Нам надо смотреть в будущее. Здесь мы ожидаем большего взаимодействия от гражданского общества Армении. Никто из них не скажет не то что хорошего, но даже нейтрального слова про Азербайджан. <...> Конфликт решен, и нам надо смотреть в будущее», — подчеркнул Алиев.

При этом азербайджанский лидер отметил, что наладить мирную жизнь в регионе возможно с учетом предложений Минской группы ОБСЕ.

«Я думаю, есть области, в которых они могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, — конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков — в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. <...> Я надеюсь, они (представители Минской группы ОБСЕ. — «Газета.Ru») вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения», — резюмировал Алиев.

Шанс на мир

Тем не менее, эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», склоняются к мнению, что в настоящее время какое-либо мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном вряд ли достижимо.

По итогам карабахского конфликта прошлого года Ереван фактически потерпел поражение.

В соответствии с договором о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, сохранила лишь треть своей довоенной территории.

Более того, по этому документу, непризнанная республика не только утратила территории, взятые Баку в рамках шестинедельной войны, но и потеряла два района на севере, куда азербайджанская армия не успела дойти во время конфликта.

Собственно, в Азербайджане прямо описывали действия Армении в данном случае как близкие к капитуляции.

По мнению директора Института Кавказа в Ереване Александра Искандаряна, пока какой-либо возможности для мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном не прослеживается по ряду причин — есть проблемы, которые необходимо решить, чтобы создать условия для договоренности.

«Во-первых, вопрос военнопленных — в Азербайджане их находится от 140 до более 200, причем среди них — женщины и пожилые люди. Баку до сих пор их не выдает, что является нарушением соглашения от 9 ноября. Во-вторых, существует множество проблем, связанных с Нагорным Карабахом, поскольку неизвестно, каким образом будет определятся статус непризнанной республики, как будет идти коммуникация и переговорный процесс», — добавил эксперт.

Пока все эти вопросы не закрыты, с трудом можно себе представить, о чем будет мирный договор между Баку и Ереваном, уверен Искандарян, да и запуск какого-либо переговорного процесса по всему комплексу карабахских проблем на сегодняшний день вряд ли возможен.

«Свою власть в НКР Баку осуществлять не может — там действуют собственные органы власти и никакими процессами на этой территории Азербайджан не управляет. Эту проблемы нельзя решить за две недели, но обсудить ее или иметь какой-то формат для этого действительно необходимо. Рано или поздно это придется сделать», — отметил эксперт.

Проблемой становится и тот факт, что в текущей ситуации армянское общество в штыки воспринимает уже существующие договоренности между Ереваном и Баку, а потому и обсуждение нового соглашения остается под вопросом,

Уверен старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

«В текущей ситуации Еревану на многое рассчитывать не приходится. Так что говорить, что в нынешнем положении армянские власти пойдут на очередное соглашение, которое, скорее всего, продемонстрирует их зависимое положение, не очень логично», — указал эксперт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и так с трудом сдерживает натиск своих политических оппонентов, ему уже пришлось назначить внеочередные выборы, но кресло под ним все равно шатается, продолжил Муханов, и сейчас Ереван не станет идти на какой-либо договор с Баку.

«Азербайджанскую сторону в контексте договоренности с Арменией, вероятно, больше всего интересует установление всех точек над i в карабахском вопросе, в том числе закрепление отсутствия статуса НКР. Вероятно, продвижение темы этого мирного соглашения будет лишь вкидывать в армянский костер все новые поленья. Никто из политиков в Армении не станет рисковать своим будущем для заключения такого договора», — подчеркнул эксперт.

«Стирается память об армянах»

В Армении пока не дали официального ответа на предложение президента Азербайджана по мирному соглашению, но, в целом, в Ереване звучит несколько иная риторика в отношении завершения карабахского конфликта. Так, в армянском парламенте Баку обвиняют в оккупации территорий самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Как заявил депутат от правящей фракции «Мой шаг» Владимир Варданян, в Азербайджане происходит «обыкновенный фашизм», на что указывает открытие так называемого «парка трофеев» в столице республики, где установлены манекены, символизирующие армянских солдат.

«На территориях, оккупированных Азербайджаном, стирается сама память об армянах, их храмах и кладбищах. Причем разрушаются не только памятники армянской истории, но и истории Великой Отечественной войны, разрушаются памятники общей истории и победы над нацизмом», — объявил парламентарий.

Однопартиец Варданяна Татик Айрапетян также добавила, что Алиев в очередной раз показал миру, что он хочет лишь продолжения вражды, путем открытия этого парка в честь «победы» Баку в войне над НКР и Арменией.

«Алиев еще раз признался, что готовился не к миру, а к войне. Мне сложно сказать, почему мы не готовились более интенсивно к предотвращению возможных рисков и боевых действий <… Армения перед войной всегда заявляла, что готова разрешить конфликт мирным путем, и прилагала огромные усилия в этом направлении», — указала депутат.

При этом по самому карабахскому конфликту риторика правящей партии вполне совпадет с оппозицией, правда, там данный вопрос воспринимают еще более остро. К примеру, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян отметил, что Азербайджан хочет представить Армению и армянский народ слабыми.

«Ответить им можно только на языке силы, другого они не понимают», — сказал депутат, также подчеркнув, что армяне просто своим существованием мешают Баку объединиться с Турцией.

Анкара действительно сыграла свою роль в карабахском конфликте, выступив в поддержку Баку. В последнее время Алиев часто критикует Ереван за «оскорбления» в адрес Турции. По его словам, без Анкары проблемы с Арменией не решить, поэтому армянской стороне якобы стоит отказаться от тюркофобии.

«Что должна сделать Армения в первую очередь? Они должны отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую», — резюмировал Алиев.