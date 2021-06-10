Проигранная война в Карабахе и не только: чего ждать Пашиняну от выборов в парламент

Армянские политологи все чаще говорят о Пашиняне как о «хромой утке». Эту же характеристику употребляют и оппоненты по предвыборной кампании. Во многом с этим и связан отказ Роберта Кочаряна – главного соперника действующих провластных сил – от прямых дебатов с Пашиняном.

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«Даже находиться в одной комнате с этим типажом просто неприятно. Это — лузер. Политический банкрот, и я не вижу необходимости вступать с этим лузером в ближний бой и этим придавать ему какой-то вес», — заявил лидер блока «Армения» в интервью газете «Коммерсант».

Подпорченные по инициативе Еревана отношения с Россией – один из главных промахов Пашиняна, который ему не могут простить многие жители республики.

Все началось с заявлений (цитата по РИА «Новости») только что избранного премьер-министра о необходимости развития отношений с Турцией без предварительных условий.

Для многих подобные слова стали тревожным звонком для армянской идентичности, пропитанной кровью погибших в период геноцида, что, разумеется, не добавило ему очков не только внутри страны, но и среди диаспор, взаимоотношения с которыми действующая власть тоже ухудшила.

Разумеется, апофеоз ошибок премьер-министра – проигранная война в Карабахе в результате, как теперь уже очевидно многим, бездарных военных решений, абсурдных приказов, шапкозакидательского отношения к сопернику. И все это только вершина айсберга, который в конечном итоге и уничтожил репутацию Пашиняна в глазах значительной части жителей Армении.

Как ранее сообщалось, СМИ направили письменный запрос в Следственный комитет Армении, чтобы выяснить, стало ли предметом расследования в рамках уголовного дела в производстве СК Армении, на каком основании жена Никола Пашиняна во время войны находилась в командном пункте, имела ли она право владеть секретной информацией, какой уровень допуска секретности имела, как это право было предоставлено ей, кем и когда.

В ответ СК Армении сообщил, что о данных вопросах не могут предоставить информацию, учитывая тайну следствия. «То есть, не опровергли, что сделали предметом расследования, просто не считают целесообразным предоставлять информацию обществу, вопреки общественному интересу», — делает вывод местная пресса.

После войны напряженность на армянско-азербайджанских границах не утихла. Неслучайно предвыборная кампания Роберта Кочаряна стартовала именно с Сюника. Эти территории частично заняты азербайджанскими войсками, с которыми действующие власти ничего не могут сделать.

Масла в огонь подлила история с подвалом абовянского морга.

Скандал разгорелся из-за публикаций по поводу условий хранения в Абовянском отделении Судебно-медицинского научно-практического центра останков павших воинов. Судя по распространившимся в сети кадрам, мешки с телами были беспорядочно разбросаны в помещении. Было видно, что в самом помещении летают мухи, писал Sputnik Армения.

Молчание властей поначалу нарушило лишь Министерство здравоохранения, которое назначило служебное расследование. На этом фоне звучат заявления родственников погибших солдат, что якобы власти скрывают порядка 200 трупов в промышленных холодильниках подальше от вспышек фотокамер и заслуженных почестей.

В условиях стремительно сжимающегося окна возможностей действующая власть, судя по всему, не стесняется использовать административный ресурс.

Блок «Армения» вскрыл факт принуждения учителей агитировать за партию власти и личного самого Никола Пашиняна. По данным оппозиции, эпизоды политического шантажа были зафиксированы сразу в нескольких крупных областях закавказской республики. При этом к давлению привлекаются не только чиновники, но и Служба национальной безопасности, сообщала «Лента.ру».

«Вместо урегулирования сложившейся на границе позорной ситуации и предотвращения угроз безопасности, важнейшая силовая структура используется для решения незаконных задач», — отмечают политические оппоненты Пашиняна.

Ранее полиция Еревана жестко разогнала митинг противников правящей коалиции, несмотря на мирный характер его проведения и официальные разрешения муниципальных властей. А горожанин, выкрикнувший: «Никол – предатель», и вовсе был публично избит охраной премьер-министра.

В своем Фейсбуке премьер-министр не теряет присутствия духа. «Я считаю, что гражданин Армении скажет свое решающее слово, и наш бархатный мандат заменят железным мандатом», - написал он 7 июня.

Но факт остается фактом: новые политические силы не спешат вливаться в коалицию к Николу Пашиняну и, судя по всему, дебаты, на которых он так настаивает, ему придется проводить в одиночку. Впрочем, с точки зрения ораторства и популизма у и.о. председателя правительства действительно равных нет.