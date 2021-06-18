32 партии, 3 дня голосования. Как пройдут сентябрьские выборы

Опыт прошлого года

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва, а также на других выборах и референдумах пройдет в три дня — 17, 18 и 19 сентября, об этом говорится в постановлении ЦИК по итогам заседания 18 июня. В Сети протоколы участковых избиркомов должны быть опубликованы не позднее четырех утра 20 сентября (при совмещении выборов — не позднее шести утра). Подведение итогов выборов будет намечено на 4 октября, а публикация результатов — на 9 октября.

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По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, проведение электорального процесса в трехдневный срок обусловлено сложной ситуацией с пандемией COVID-19.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Первый приоритет — здоровье наших граждан», — пояснила чиновница.

Отдельно Памфилова отметила, что придомового голосования в этом году проводиться не будет. По ее словам, в «голосовании на пеньках» «нет никакой необходимости».

Как напомнила на заседании руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в 2020 году на фоне высокого уровня заболеваемости выборы были проведены максимально безопасно и никто не был инфицирован в ходе электоральной процедуры.

«Таким образом, у нас в руках есть инструмент, который может быть использован для организации безопасного процесса 19 сентября и подготовки к нему», — подчеркнула Попова.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов с решением ЦИК о трехдневном голосовании не согласен.

«Мы против того, чтобы такая практика применялась на выборах вообще, и на думских выборах — в частности. Многодневное голосование расширяет возможности для злоупотреблений, затрудняет наблюдение, особенно в ночное время», — сказал депутат РИА «Новости».

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Голосуем из дома

В семи регионах голосование будет проведено не только очно, но и дистанционно: в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе.

«Мы идем аккуратно и взвешенно. Нам бы хотелось испытать дистанционное электронное голосование в боевой обстановке, ограничившись 1-1,5 млн избирателей.

При этом ДЭГ будет применяться в том числе на муниципальных выборах — это сложнейшая процедура, которую раньше никто не проводил», — сказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

Вопросы агитации

ЦИК также установил сроки агитации в СМИ — она будет разрешена с 21 августа до 16 сентября включительно. Однако публиковать опросы и прогнозы по выборам в нижнюю палату парламента будет запрещено с 14 сентября до 21.00 19 сентября, а данные об итогах голосования нельзя будет обнародовать с 17 сентября до 21.00 19 сентября.

По мнению главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, ограничения на публикацию прогнозов и рейтингов за пять дней до голосования могут сказаться на свободе СМИ.

«Это достаточно странная норма – я думаю, будет ограничивать свободу распространения информации... я не припомню, чтобы такое было в какой-то другой стране. Наши юристы изучают этот вопрос», — рассказал Соловьев.

Участники гонки

Всего до выборов допущены 32 партии. Из них 14 могут не собирать подписи избирателей. В этот список вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – за правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», «Партия роста», «Зеленые», «Российская партия свободы и справедливости» и «Гражданская платформа».

Выдвижение кандидатов и списков партий пройдет с 18 июня по 12 июля, представление списков в Центризбирком закончится 13 июля. На регистрацию кандидатов и списков будет отведен месяц — с 5 июля по 4 августа, сама регистрация будет проходить в 10-дневный срок, публикация программ партий должна завершиться 29 августа.