В России началась федеральная избирательная кампания

Указ президента России Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С момента публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания.

Пресс-служба Кремля подтвердила подписание указа.

Отмечается, что в одно время с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что после подписания указа политические партии России должны будут провести съезды и утвердить своих кандидатов, а также программы, с которыми они пойдут на выборы. Уже в субботу, 19 июня, это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе.

По словам сенатора Андрея Клишаса, избирательное законодательство России позволит провести выборы в Госдуму в соответствии с международными нормами.