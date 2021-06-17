В России началась федеральная избирательная кампания

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Во время завершающего пленарного заседания весенней сессии Госдумы, 17 июня 2021 года Во время завершающего пленарного заседания весенней сессии Госдумы, 17 июня 2021 года
Во время завершающего пленарного заседания весенней сессии Госдумы, 17 июня 2021 года
duma.gov.ru

Указ президента России Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С момента публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания.

Пресс-служба Кремля подтвердила подписание указа.

Отмечается, что в одно время с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России.

Ранее сообщалось, что после подписания указа политические партии России должны будут провести съезды и утвердить своих кандидатов, а также программы, с которыми они пойдут на выборы. Уже в субботу, 19 июня, это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе.

По словам сенатора Андрея Клишаса, избирательное законодательство России позволит провести выборы в Госдуму в соответствии с международными нормами.