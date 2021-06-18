Песков оценил возможность переноса думских выборов из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном переносе выборов в Государственную думу из-за ситуации с коронавирусом.

По его словам, электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств.

Также представитель Кремля напомнил, что у Центризбиркома и санитарных властей есть опыт проведения аналогичных мероприятий с соблюдем всех мер по коронавирусу. Речь идет о голосовании по поправкам к Конституции, которое состоялось летом 2020 года.

«Опыт есть, который позволяет нам хеджировать все риски», — заявил Песков.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

После подписания документа политические партии России должны будут провести съезды и утвердить своих кандидатов, а также программы, с которыми они пойдут на выборы. В субботу, 19 июня, это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе.