«Придет когда-то на мое место другой человек»: большое интервью Путина каналу NBC

О душе

Журналист NBC Кейр Симмонс спросил у Путина, помнит ли он случай, когда после встречи с ним Байден заявил, что «не видит в нем души». «Я не помню этой части нашего разговора. Наверное, у него хорошая память», — сказал российский президент.

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Симмонс также задал вопрос Путину, считает ли он себя «убийцей», напомнив о словах Джо Байдена. Рассмеявшись, Путин заявил, что привык к атакам со всех сторон. «Мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», — подчеркнул президент.

Об оппозиции

В беседе с журналистом Путин также заявил, что Российская Федерация не убивает политических оппонентов. В частности, это касается инцидента с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что «такие решения» в стране президентом не принимаются.

«С ним [в колонии] будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», — сказал Путин.

При этом на вопрос о том, почему его так пугает оппозиция, Путин ответил: «Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно».

О заключенных

Россия готова обмениваться заключенными с Соединенными Штатами. Владимир Путин отметил, что в США россиян под стражей содержится гораздо больше, чем американцев – в российских тюрьмах.

«Я знаю, что есть осужденные граждане США, которые находятся в тюрьме. Но если сравнивать с числом россиян, которые находятся в американских тюрьмах, то эти цифры несопоставимы», — сказал глава РФ.

О хакерах

Беспочвенными назвал российский президент обвинения в адрес России по поводу кибератак и вмешательства в выборы. Путин подчеркнул, что США так и не предоставили каких-либо доказательств.

«Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они [обвиняющие] не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что западные спецслужбы могут сами вести антироссийскую деятельность в киберпространстве.

«Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть», — пояснил он. «То, чего боятся в США, может представлять опасность и для нас. НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий. Они что-то планируют, это не может не беспокоить нас», — добавил российский глава.

О BLM

Путин также заявил журналисту NBC, что движение Black Lives Matter имеет под собой основания. «Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права», — добавил глава Российской Федерации.

Он также выразил удивление тем, что США до сих пор не обвинили Россию в причастности к BLM.

О космическом пространстве

Россия планирует продолжать сотрудничество в космосе с США. «Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого», — подчеркнул глава России.

Взаимодействие планируется осуществлять не только с США, но и с Китаем. При этом Путин в очередной раз указал, что российская сторона против милитаризации космоса: «Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве, и так далее».

О рейсе Ryanair и Протасевиче

«Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса», — сказал Путин, отвечая на вопрос о посадке рейса Ryanair в Минске и последующем аресте белорусского оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

По словам Путина, он «не то чтобы одобряет и не то чтобы осуждает» поступок белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — добавил Путин, подчеркнув, что у него нет оснований не верить Лукашенко.

Об учениях и НАТО

«Во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу — первое. Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что эти учения проходили вблизи российских границ, но в Москве «не обратили на это внимание».

close Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу kremlin.ru

В ответ на это журналист отметил, что «противостояние с НАТО во многом ведь усугубило ситуацию, и НАТО своего рода играет в оборону».

«Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще [Михаилу] Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения», — отметил президент России.

Журналист уточнил, где прописана договоренность, на что Путин сказал: «Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати?»

«Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли», — подытожил глава России.

Об отношениях России и США

«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России», — подчеркнул Путин, говоря о предстоящей встрече с Джо Байденом.

При этом он назвал стабильность и предсказуемость «самой главной ценностью в международных делах».

«Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнеров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость?» — задался Путин вопросом.

Что касается Байдена, Путин описал его как человека, который «кардинальным образом отличается от Трампа», который «почти что всю жизнь свою сознательную в политике».

«Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек. Я очень рассчитываю — есть плюсы, есть минусы, — что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определенные правила общения, сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения», — выразил надежду Путин.

close Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу kremlin.ru

О президентстве

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сообщил Путин.

Он признался, что поддержит человека «с конструктивными взглядами», преданного стране, того, кто «готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь».

«Когда-то, разумеется, — это естественный процесс, биологический — нам всем будет замена: и Вам на своем месте, мне на своем. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее», — добавил Путин, подчеркнув, что не думает о таких «вопросах третьестепенного значения» как ожидание защиты от преемника — «самое главное — это судьба страны и ее народа».