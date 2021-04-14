Посла США вызвали на ковер

Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Об этом со ссылкой на источник в МИДе, передает РИА «Новости».

«В ходе беседы было сказано, <...> если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», — подчеркнул собеседник агентства.

Накануне президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу. В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

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Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией. Тем не менее, отметила она, США готовы к вызовам и сложным обсуждениям.

«Цель — конечно, быть честными и открытыми в областях, где мы не согласны и обеспокоены, но также работать вместе, где это во взаимных интересах», — сказала она.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам не пристало требовать от РФ предсказуемости, поскольку к ним самим есть много аналогичных вопросов.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством, и единственная предсказуемость была в том, что они абсолютно непредсказуемы», — сказала она.

8 апреля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве.

По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо.

Напомним, в интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитировать Демократическую партию и лично Байдена. При этом американский лидер утвердительно ответил на вопрос, считает ли глава Белого дома своего российского визави «убийцей» (англ. — killer).

В ответ на это высказывание президент России Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии.

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Москва не позволит разговаривать с собой с позиции силы.

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.