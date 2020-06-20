Унижение или освобождение: зачем в США встают на колено

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб на этой неделе выступил с критикой тренда к преклонению колена перед протестующими, поддерживающими движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

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Британский министр отметил, что понимает причины, которые движут протестующими и разделяет их чувства, но этот жест он принять для себя не может. «Я преклоняю колено перед двумя людьми: королевой и своей супругой, когда я просил ее руки», — говорит он.

По его словам, преклонение колена «больше напоминает символ подчинения, чем освобождения».

Такую точку зрения разделяют и в других европейских странах. Например, в России председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин говорил, что такое поведение со стороны сотрудников правоохранительных органов является унизительным и порочащим систему правопорядка: «Какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени?»

Непонимание американского жеста солидарности связано с культурными и политическими различиями США и Европы.

«Я не знаю, может быть, у этого есть более широкая история, но мне кажется, что это взято из «Игры престолов». <…> Я понимаю, что люди могут иметь другое мнение на этот счет. Это личное дело каждого», — говорит Рааб, подтверждая эту мысль.

И если в сознании европейцев преклонение колена действительно отождествляется с вассальным подчинением, в Северной Америке этот жест существует совсем в ином контексте.

Он не означает добровольного унижения или даже извинения, а вошел в политическую культуру США задолго до 2020 года.

Сейчас его поддерживают многие крупные политики: колени преклоняют члены Демократической партии США сенатор Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, кандидат в президенты США Джо Байден и даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

История «преклонения колена по-американски» начинается в далеком 1965 году и неразрывно связана с именем Мартина Лютера Кинга-младшего. После ареста десятков демонстрантов во время трех ненасильственных маршей протеста, борющихся за право голоса для чернокожих американцев, Кинг и его соратники склонили колени, чтобы помолиться перед зданием суда округа Даллас в штате Алабама.

Martin Luther King Jr. takes the knee as he prays before one of the civil rights marches from Selma to Montgomery, Alabama in 1965.



This is about strength and courage not about subjugation and subordination, or about The Game of Thrones. pic.twitter.com/KGaWJvxXXF — Steve Chalke (@SteveChalke) June 19, 2020

Этот акт протеста в свою очередь отсылал к распространявшимся противниками рабства в конце XVIII века листовкам. На них были изображены стоящие на одном колене в молитве чернокожие мужчина и женщина, вопрошающие: «Разве я не человек и не брат? / Разве я не женщина и не сестра?».

Борьба противников работорговли в конечном итоге привела к отмене рабства, а протест Лютера Кинга — к принятию закона об избирательных правах, уровнявшего чернокожих с белым населением США.

В тот момент вставание на одно колено символизировало мирную борьбу за гражданские права, силу и единение нации в одной молитве.

В современную политическую культуру уже в обновленном виде жест вернулся относительно недавно. Ключевую роль здесь сыграл спорт и популярный игрок НФЛ США Колин Каперник.

В августе 2016 года знаменитый квотербек во время исполнения национального гимна принципиально остался сидеть на скамейке. Когда я спросили, что значит такое поведение, он ответил: «Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных».

Несколько позже, последовав совету ветерана, Колин решил не просто сидеть, но вставать на одно колено, чтобы его жест не трактовался как неуважение к армии и людям, отдавших за страну жизнь. После этого жест стал массовым: сначала Каперинка поддержали члены его команды, а потом другие игроки НФЛ, а в дальнейшем — и гражданское общество.

Уже тогда лозунг Black Lives Matter ушел в массы.

Действия футболистов вызвали неоднозначную реакцию в обществе: некоторые граждане США поддержали спортсменов, но многие раскритиковали их решение — в частности, Дональд Трамп и болельщики-патриоты, обвинившие атлетов в неуважении к стране и ее гимну.

Этот конфликт возродился уже этим летом, когда НФЛ на фоне проходящих сейчас протестов разрешила игрокам вставать но колено во время исполнения гимна. Это снова вызвало резкую критику со стороны Трампа, который даже пообещал больше не смотреть матчи НФЛ.

«Мы должны стоять прямо и высоко, в идеале, с салютом или положа руку на сердце. Есть и другие вещи, против которых вы можете протестовать, но не наш Великий Американский Флаг — НИКАКИХ КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЙ!» — пишет он в Twitter.

После протеста Каперника преклонение колена окрасилось новыми красками. Теперь этот жест ассоциируется в первую очередь с несогласием с действиями полиции в отношении расовых меньшинств.