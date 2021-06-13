Нетаньяху ушел. Что известно о новом премьере Израиля

Лидер политического альянса правых партий Израиля «Ямина» Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. За его кандидатуру проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 человек выступили против, один воздержался. Таким образом, Биньямин Нетаньяху уходит с поста главы кабмина после 15 лет пребывания в должности.

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Правящая коалиция состоит из восьми партий: «Еш Атид» Яира Лапида, «Ямина», «Тиква Хадаша» Гидеона Саара, «Лейборист», «Мерец», арабская РААМ Мансура Аббаса, «Кахоль-Лаван» и «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.

Беннет будет премьер-министром в течение двух ближайших лет, Лапид займет пост главы МИД. Через два года Лапид станет премьером, а Беннет — министром внутренних дел.

Беннет впервые созвал свой кабинет в воскресенье вечером для короткого заседания.

«Мы будем работать над устранением разногласий между нашими гражданами и возвращением страны к нормальному функционированию», — пояснил политик. По его словам, для обеспечения успеха неоднородного правительства «все должны сохранять сдержанность и умеренность в идеологическом плане».

В новом правительстве Беннета из 27 министров – девять женщин.

Президент США Джо Байден поздравил нового израильского премьера и его партнеров по коалиции сразу после того, как они были приведены к присяге. Глава Белого дома указал в заявлении, что «надеется на сотрудничество с Беннетом для укрепления всех аспектов тесных и прочных отношений между двумя странами».

«У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты. Узы, объединяющие наши народы, являются свидетельством наших общих ценностей и десятилетий тесного сотрудничества, и, по мере того, как мы продолжаем укреплять наше партнерство, Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в своей поддержке безопасности Израиля», — заверил президент США.

Байден добавил, что его администрация «полностью привержена работе с новым израильским правительством для обеспечения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и людей во всем регионе».

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Беннет родился в Хайфе, он один из трех сыновей в семье еврейских американских иммигрантов Джима и Мирны Бенет, которые переехали в Израиль из Сан-Франциско после Шестидневной войны.

Во время службы в Армии обороны Израиля Нафтали Беннет служил командиром роты в спецподразделениях Сайерет Маткаль и Маглан, сейчас состоит в резерве в звании майора. Он изучал юриспруденцию в Еврейском университете в Иерусалиме.

В 1999 году Беннет стал соучредителем и генеральным директором «Cyota» — компании, занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности. «Cyota» была продана в 2005 году компании RSA Security за $145 млн. Беннет женат, имеет четырех детей, живет в Раанане – городке в 19 км от Тель-Авива.

До последнего боровшийся за пост премьера Нетаньяху заявил главам «Ямин» и «Тиква Хадаш» о готовности пойти на тройную ротацию премьерского поста, тем самым пытаясь дать Беннету и Саару шанс встать во главе кабмина вместе с ним. Однако оппоненты политика отвергли это предложение.

Сторонники Нетаньяху также пытались оказать давление на оппозиционную коалицию.

К примеру, Беннет сталкивался с протестами со стороны лояльных партии «Ликуд» израильтян. Как сообщали местные СМИ, уровень охраны политика уже был поднят на пятый уровень из шести возможных. Подключались к прессингу и различные депутаты из «Ликуда», призывающие Беннета и Саара отказаться от коалиции перемен и обвиняющие их в предательстве своих идеалов.

Сам же Нетаньяху проходит через судебные тяжбы. 5 апреля возобновились слушания по обвинению Нетаньяху в коррупции и злоупотреблению полномочиями. Судебные слушания проходили в Окружном суде Иерусалима, на них представители прокуратуры начали предоставлять доказательную базу предполагаемой виновности политика.

«Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня. Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых», — сказал сам тогдашний премьер.

Для многих израильтян этот судебный процесс является показателем политического тупика, который привел к четырем безрезультатным всеобщим выборам в Израиле за два года.

Четверть века назад Нетаньяху стал самым молодым премьер-министром в истории Израиля, с небольшим перевесом одержав победу над тогдашним лидером лейбористов Шимоном Пересом. Выборы состоялись всего через несколько месяцев после убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, подписавшего с палестинцами мирное соглашение в Осло. Нетаньяху обратился к избирателям, решительно выступив против мирных переговоров, которые, по его мнению, ставят под угрозу безопасность Израиля.

Сейчас 71-летний Нетаньяху заявляет, что планирует остаться лидером своей партии «Ликуд», которая контролирует четверть мест в парламенте.