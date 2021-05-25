Нетаньяху переговорил с Блинкеном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Прямая трансляция велась на странице премьера в Facebook.

Накануне стало известно, что Блинкен посетит Ближний Восток и переговорит с лидерами региона с целью устранения конфликтной ситуации, возникшей в результате столкновений израильтян и палестинцев.

По словам израильского премьера, в ходе переговоров затрагивались такие вопросы, как помощь сектору Газа, возвращение удерживаемых в секторе радикалами двух граждан Израиля, а также тела двух военнослужащих.

По итогам встречи Нетаньяху заявил, что ответ Израиля на возможное нарушение перемирия со стороны радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будет очень мощным.

Он также подчеркнул, что израильское государство сохраняет право защищать себя от агрессии Ирана.

Премьер поблагодарил президента США Джо Байдена за твердую позицию в отношении проявлений антисемитизма.

Правительство Израиля 20 мая единогласно приняло инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем. В 2.00 21 мая по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.