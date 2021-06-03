Израильская оппозиция впервые за 12 лет сформировала правительство без Нетаньяху

В Израиле впервые за 12 лет сформировано коалиционное правительство без партии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина, что подписал соответствующее соглашение с несколькими партиями, сообщает газета The Times of Israel.

По условиям достигнутой договоренности, премьером станет глава партии «Ямина» Нафтали Беннет. Он будет находиться на этом посту до сентября 2023 года.

Затем до ноября 2025 года (до истечения полномочия состава парламента) правительство возглавит Лапид.

Теперь состав коалиционного правительства должен утвердить президент и Кнессет (парламента Израиля).

Ранее парламент Израиля избрал Ицхака Герцога новым президентом страны. В своей первой речи после избрания он заявил, что намерен «строить мосты» внутри израильского общества и для укрепления связей с еврейской диаспорой, поощрять предпринимательство, «бороться с антисемитизмом и ненавистью к Израилю» и «сохранять основы демократии».