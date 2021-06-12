Почему Байден и Путин не будут проводить пресс-конференцию вместе

Главы Белого дома не практикуют проведение совместных пресс-конференций с лидерами других государств после встреч — так представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отказ от проведения конференции после саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

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Встреча президентов пройдет на швейцарской вилле XVIII века Ла Гранж на берегу Женевского озера 16 июня. По ее итогам Байден проведет отдельную пресс-конференцию. Как указал Песков, это не является свидетельством того, что Вашингтон не придает большого значения мероприятию.

«В Великобритании Байден и [британский премьер-министр Борис] Джонсон тоже не стали проводить совместную пресс-конференцию, просто президент США предпочитает общаться с прессой по-отдельности», — напомнил пресс-секретарь президента России.

По его словам, Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ, передает ТАСС.

Впрочем, как пишет The Times, решение об отказе от совместной пресс-конференции могло быть принято американской стороной с целью лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которую он получил во время саммита в Хельсинки в 2018 году с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Высокопоставленные помощники Байдена заявили, что во время переговоров о российские власти надеялись, что Байден и Путин проведут совместный пресс-подход.

Но официальные лица в американской администрации заявили, что помнят о том, как Путин «одержал верх» над Трампом в Хельсинки.

Американскую сторону возмутило то, что на этой пресс-конференции Трамп публично принял заверения Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года, поверив на слово российскому президенту, а не итогам расследования разведывательных служб США.

Сенатор Джон Маккейн тогда назвал это «одним из самых позорных выступлений американского президента на его памяти».

Представители администрации Байдена также указали, что стороны продолжают согласовывать формат встречи, нынешний план предусматривает также рабочее совещание с участием помощников президентов и еще одну небольшую сессию.

«Мы ожидаем, что эта встреча будет прямолинейной и откровенной, а индивидуальная пресс-конференция является подходящим форматом, чтобы предметно обсудить со свободной прессой темы, которые были подняты на встрече, как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в тех сферах, где у нас есть серьезные проблемы», — говорится в заявлении американской стороны, направленном СМИ.

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Белый дом сообщил также, что Байден на встрече затронет темы кибератаки с помощью программ-вымогателей, исходящих, по версии США, с территории России, «агрессию Москвы против Украины», тюремное заключение «диссидентов» и другие вопросы.

Вашингтон отказывается от совместных пресс-конференций главы Белого дома, потому что не хочет допустить невольного сравнения Байдена с лидерами других государств, приводит RT слова доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина.

«Судя по всему, таких совместных пресс-конференций будет минимальное количество сейчас во время европейского турне Байдена. Скорее всего, это общее настроение и общая организация публичных выступлений, которая сконцентрирована на том, чтобы минимизировать ситуации, в которых можно будет сравнить манеру его поведения, выступление с главой другого государства», — указал эксперт.

Обама несколько раз встречался с Путиным, в том числе на совместном выступлении на саммите G8 в Северной Ирландии в 2013 году. Тогда глава Белого дома подвергся критике со стороны правозащитных групп за то, что предоставил Путину платформу и за то, что он не бросил вызов российскому президенту в диалоге, касающемся темы соблюдения прав человека.

Летом 2001 года президент США Джордж Буш на совместной пресс-конференции с Путиным на саммите в Словении сказал знаменитую фразу: «Я посмотрел этому человеку в глаза. Я увидел его очень прямолинейным и заслуживающим доверия. У нас был очень хороший диалог. Я смог проникнуть в его душу».