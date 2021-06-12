Джонсон заявил, что Байден может выбрать «жесткий подход» на саммите с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент США Джо Байден в ходе саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным выберет «жесткий подход». Об этом британский премьер заявил в интервью CNN.

Отвечая на вопросы американского телеканала, Джонсон также выразил уверенность в том, что в ходе предстоящей встречи Байден даст «жесткие сигналы» Путину. Британский премьер отметил, что «в полной мере одобряет» такой подход.

Джонсон добавил, что между США и Россией не может быть нормализации отношений, пока Москва «не изменит свое поведение».

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США». Сам президент России говорил, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей за последние годы точке.