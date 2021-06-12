NYT назвала причину отказа от общей пресс-конференции Путина и Байдена

Вашингтонская администрация не выразила готовности к проведению совместной пресс-конференции президентов России и Соединенных Штатов. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена могла пройти по итогам саммита в Женеве, сообщает The New York Times.

По информации американского чиновника, на решение повлиял опыт бывшего главы государства Дональда Трампа. В Белом доме считают предыдущую встречу 45-го американского лидера и Владимира Путина «неудачной».

«Как сообщили ключевые помощники Байдена, во время консультаций относительно встреч, которые пройдут в швейцарской вилле XVIII века на берегу Женевского озера, российские власти очень хотели, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции», — написали в материале.

Утверждается, что сотрудники администрации Байдена помнят о том, как «Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки».

Планируется, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом.

Ранее сообщалось, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным.