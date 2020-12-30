Казус Тупицкого: Зеленский обострил конфликт с Конституционным судом

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца. Соответствующий указ глава государства подписал, ради «восстановления справедливости и решения конституционного кризиса».

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Как заявили в офисе президента Украины, отстранение Тупицкого связано с ходатайством офиса генпрокурора, который расследует уголовное дело в отношении главы КС. Судью обвиняют в подкупе свидетеля для искусственного создания доказательств защиты в деле об активах «Зуевского энергомеханического завода». Следователи обратились к Зеленскому, так как 28 декабря Тупицкий не явился в офис генпрокурора для предъявления обвинений.

С точки зрения заместителя руководителя офиса президента Андрея Смирнова, глава государства отстранил судью в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины, который предусматривает подобные шаги по ходатайству прокуратуры.

В свою очередь председатель фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия отметил, что

главе КС было сообщено о подозрении от офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

«Я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. В первую очередь, это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КС с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту», — подчеркнул парламентарий.

Конституционный кризис

Серьезное противостояние между Конституционным судом и президентом Украины наблюдается с конца октября. Дело в том, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Это решение раскритиковали западные партнеры Украины, а Зеленский и вовсе назвал угрозой для нацбезопасности, попытавшись распустить КС с помощью парламента.

Досрочного прекращение полномочий всех судей так и не произошло, поскольку в оппозиции это предложение называли радикальным и неконституционным.

В итоге депутатам удалось разработать компромиссный вариант, вернув уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Однако противостояние между КС и президентом на этом не завершилось, хотя эксперты Венецианской комиссии, проанализировавшие решение суда по просьбе Зеленского, и заявили, что суд не может быть наказан за отмену уголовной ответственность за недостоверные декларации.

Отстранение Тупицкого — очередной шаг в конфликте, и эта мера вызывает серьезные вопросы в отношении ее законности. Как заявил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский, ни конституция, ни закон о Конституционном суде не определяют особой процедуры отстранения судьи от выполнения должностных обязанностей.

«Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренный УПК Украины, статьей 154. В соответствии со статьей 154, лицо, назначенное на должность президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности.

То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца», — уверен Вениславский.

Как пишет «Страна.ua», данная статья УПК формально касается Тупицкого, потому что он был введен в Конституционный суд по квоте президента. Но по конституции глава государства все же не имеет таких полномочий. Более того, среди оснований для отстранения членов КС нет никаких упоминаний об уголовных делах против них.

Конституция стоит вышел уголовно-процессуального кодекса, отмечает издание, да и по УПК существует особый порядок для привлечения судей к ответственности. Как минимум это требует согласия Высшего совета правосудия, а его в данном случае не было.

КС уже отказался признавать отстранение Тупицкого.

В пресс-службе суда отметили, что решение об увольнении судьи Конституционного суда с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 основного Закона Украины, принимается исключительно КС на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

Президентский дебош?

С точки зрения обозревателей «Страны.ua», решение Зеленского в отношении Тупицкого выглядит как ответ на своеволие КС в вопросе деклараций чиновников, хотя формально суд в данном случае отстаивал интересы власти. Второй вариант — мини-переворот внутри Конституционного суда со стороны президента, который необходим для того, чтобы орган перестал действовать без согласования с главой государства.

Третий возможный сценарий, по версии издания, заключается в том, что Киев через отстранение Тупицкого пытается показать Западу, что продолжает борьбу с органом из-за отмены ответственности за декларирование.

То есть Зеленский пытается показать партнерам страны, что верен курсу на реформы, срыва которого опасались западные страны на фоне решения КС.

Но как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, если бы Зеленский хотел что-то показать Западу, он бы делал это в той форме, в которой ему рекомендуют. Однако у западных партнеров Киева нет единой точки зрения в отношении Конституционного суда Украины.

«Запад сам в ступоре, потому что им очень не понравилось решение Конституционного суда, но они считают орган «священной коровой», которую нельзя трогать. Ответа на вопрос, что делать в такой ситуации у западных партнеров нет. Зеленский же действует исходя из собственной политической логики», — добавил эксперт.

Зеленский обозначил для себя Тупицкого как жертву и неприемлемый объект, начав войну с ним, уверен Фесенко. Объявив, что глава КС должен покинуть свой пост, и пытаясь этого добиться, Зеленский рискует вызвать критику со стороны Запада, так как там исходят из постулата независимости правосудия, добавляет эксперт.

«Тупицкий и Конституционный суд фактически переступили красную черту, приняв достаточно конфликтное решение по поводу антикоррупционного законодательства. Добровольно в отставку он уходить не стал, поэтому президент прибегает к другим мерам, в том числе началу расследованию в отношении главы КС на основании записей его переговоров с бизнес-партнером. Из них следует, что у главы КС есть коррупционные интересы и связи, что послужило основанием для его временного отстранения», — отметил эксперт.

Эта мера нигде не прописана, в законе говорится лишь об увольнении судей, продолжил Фесенко, Зеленский воспользовался этим, приняв соответствующее решение, и тем самым продолжил противостояние с КС.

«Потенциально у Тупицкого есть необходимое большинство в КС, чтобы официально не признать указ президента.

В таком случае возникнет патовая ситуация: если Тупицкий будет продолжать исполнять свои обязанности, то Зеленский не будет принимать во внимания решения КС. Скорее всего это может затянуться до момента ухода главы КС с должности, а до этого деятельность Конституционного суда окажется в подвешенном состоянии», — резюмировал эксперт.