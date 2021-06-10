«Поменяли конституцию за 8 минут»: как сторонники «майдана» взяли власть

Российское постпредство при ООН опубликовало сборник документов о событиях 2014 года под названием «Украина: государственный переворот», который представляет собой собрание всех материалов скандального судебного процесса 2016 года в Дорогомиловском районном суде Москвы. Итогом тогда стало признание юридического факта государственного переворота на Украине.

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«В книге собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году. Документы и показания непосредственных участников событий, включая бывших президента Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова, обличают организаторов и спонсоров «майдана», представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов в Донбассе и других регионах Украины», — говорится в заявлении постпредства.

Автором сборника, как и истцом в рамках судебного процесса, выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что после решения российского суда он планировал обратится в немецкий суд, поскольку президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмаер был одни из гарантов соглашения о мирном урегулировании кризиса на Украине в 2014 году — договора, который был сорван противниками действующей власти.

«Мы посоветовались с немецкими юристами, они сказали, что если Штайнмайер подписал такое соглашение [о мирном урегулировании в 2014 году], то ФРГ несет ответственность и можно предъявлять претензии. Я хотел установить факт, что он нарушил договоренности. Почему я не пошел дальше? Потому что необходимо для суда оригинал подписанного соглашения, которого ни у кого не оказалось, или же его заверенная копия.

Сколько я раз обращался в Киев, они мне ее не дают и не отвечают, скорее всего, уничтожили документ — поэтому я лишен был этой возможности», — отметил бывший депутат.

Однако останавливаться на пути признания факта госпереворота на Украине и привлечения виновных к ответственности он не собирается. По словам Олейника, между странами СНГ есть соглашение о правовой помощи и решение Дорогомиловского суда Москвы является правомочным на территории всех стран СНГ, в том числе Украины.

«Если там произойдет изменение власти, что обязательно будет, то мы будем и дальше обращаться в украинский Конституционный суд, потому что одну треть конституции [Украины] поменяли за 8 минут, согласно стенограмме, без процедуры предварительного обращения в КС, что предусмотрено 13-м разделом основного закона страны.

Мы будем обращаться для того, чтобы юридическим путем двигаться и привлекать к уголовной ответственности тех, кто ответственен за государственный переворот и гражданскую войну на Украине», — подчеркнул экс-депутат.

Была ли революция

Автор опубликованного сборника документов подчеркивает, что отправной точкой в украинском госперевороте было соглашение между властью и оппозицией о мирном урегулировании кризиса, достигнутое при участии министров иностранных дел Германии, Франции и Польши 21 февраля 2014 года.

Документ предусматривал восстановление конституции Украины 2004 года в течении 48 часов, проведение конституционных реформ, назначение досрочных выборов до конца 2014 года на основании нового избирательного закона и обновленного состава ЦИК, расследования актов насилия во время протестов под контролем Совета Европы, отказа власти от ввода режима чрезвычайного положения и силовых методов, а также амнистию участников «майдана» и сдачу ими всего незаконного оружия за 24 часа.

Власти в целях реализации договора в тот же день вывели внутренние войска и спецчасти правоохранительных органов из центра Киева, но, как утверждается в сборнике, лидеры «майдана» нарушили соглашение и пошли на силовой захват власти, а представители Евросоюза не предостерегли их от антиконституционных действий.

Первым нарушением конституции со стороны оппозиционных сил, считает Олейник, стало принятие в Раде закона «о восстановлении действий отдельных положений конституции Украины в редакции 2004 года». Вопреки основному закону страны, законопроект подали только три депутата, когда по закону такую инициативу может предложить только президент или не менее 150 парламентариев Верховной рады.

Более того, подобный законопроект должен дважды пройти процедуру голосования, быть поддержан сначала простым большинством, а потом двумя третями парламента — это более 300 депутатов. Однако за закон проголосовали только в первом чтении и приняли окончательно, тем самым нарушив процедуру, регламентированную конституцией.

К тому же такие изменения требуют оценки со стороны Конституционного суда Украины, но законопроект на рассмотрение КС не поступал, им не рассматривался, а следовательно, и заключения по нему никакого не было.

Второе нарушение, говорится в документах, связано с тем, что новый закон должен был подписал председатель Рады Александр Турчинов как исполняющий обязанности президента Украины. Но при досрочном прекращении полномочий главы государства его обязанности должны были быть возложены исключительно на премьер-министра. То есть Турчинов не имел никаких конституционных полномочий подписывать законопроект.

Третий момент касается другого постановления от 22 февраля 2014 года: «О тексте конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года, с изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 08.12.2004 года №2222­IV, от 01.02.2011 года №2952­VI, от 19.09.2013 года №586­VII». Этот документ и позволил депутатам возложить обязанности президента на Турчинова, но изменения в конституцию, по законодательству Украины, нельзя внести постановлением. То есть конституционная процедура вновь была нарушена, как и основной закон страны.

Устранение президента

Четвертым нарушением стало «самоустранение» Януковича от власти также по постановлению Верховной рады. Согласно сборнику Олейника, никакой ссылки на статью конституции, на основании которой парламент отстранил президента, в документе не было. При этом законодательство Украины четко регламентирует основания, при которых возможно досрочное прекращение полномочий главы государства.

Так, уход президента возможен при отставке, невозможности исполнения своих полномочий по состоянию здоровья, устранения с должности в порядке импичмента и смерти.

Никакое «самоустранение от конституционных обязанностей», принятое Радой, в этот перечень не входит, тем самым решение парламента нарушает конституцию и является незаконным, утверждает автор документа.

Пятый момент вплотную связан с отставкой Януковича и касается назначения досрочных выборов президента Украины, что, по действовавшей на тот момент конституции, незаконно, потому что действующий глава государства был отстранен от власти с нарушением положений основного закона и официальной процедуры. А шестым нарушением авторы считают назначение нового премьер-министра и состава правительства Украины со стороны депутатов Рады — по конституции это право принадлежит исключительно президенту страны.

В качестве последнего примера грубого нарушения конституции Олейник называет роспуск парламента со стороны Петра Порошенко, ставшего новым президентом страны по итогам досрочных выборов. Учитывая, что сами выборы были назначены с нарушениями, а Янукович отстранен от власти незаконно, то у Порошенко, как пишет автор, не было легитимности для принятия такого решения.