«Будем приветствовать»: Путин пригласил Зеленского в Москву

Украинского президента Владимира Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения путей нормализации двусторонних отношений, заявил глава РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Так Путин ответил на соответствующий вопрос белорусского коллеги о предложении Зеленского провести встречу в Донбассе.

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — подчеркнул Путин.

Он согласился, что ему есть что обсудить с Зеленским.

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви и попытки ее разрушения по сути. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине», — уточнил Путин.

По словам президента, Россия сожалеет о таких шагах Киева, направленных на разрушение двусторонних отношений.

«Но, если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», — подчеркнул Путин.

При этом он заметил, что если запрос Зеленского о встрече связан с Донбассом и проблемой урегулирования внутриукраинского гражданского военного конфликта, то власти Украины должны вести диалог с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик — ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — объяснил президент России.

Путин напомнил, что главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник безусловно выступают за старт переговоров с Киевом, который, как считает российский лидер, намеревается, напротив, «похоронить окончательно Минские соглашения».

Инициатива Зеленского о встрече с Путиным в Донбассе является попыткой непопулярного у себя в стране украинского президента начать выглядеть хоть немного лучше, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией.

То есть господин Зеленский просто-напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта — ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Он допустил возможность встречи российского и украинского лидеров, но «без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ».

Предложение встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война», было выдвинуто Зеленским Путину в ходе видеообращения 20 апреля.

«Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность», — сказал украинский президент.

Единственная пока встреча Путина и Зеленского прошла в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже в начале декабря 2019 года, в переговорах приняли участие также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.