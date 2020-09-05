Расширение рестрикций: Россия ввела санкции против Порошенко

Россия ввела экономические санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко, говорится в документах правительства РФ. Всего в списке субъектов рестрикций указан 41 человек.

Реклама

Под ограничительные меры попали и другие известные украинские деятели: лидер рок-группы «Океан Эльзы» и бывший активист партии «Голос» Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, заместитель председателя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Соломия Бобровская.

Также, в «черном списке» российского кабмина значатся советник первого заместителя председателя правительства Украины Степан Кубив, бизнесмен Сергей Тарута, жена бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Ирина Луценко, депутаты Верховной рады Кира Рудик, Рустем Умеров, София Федина, Ахтем Чийгоз.

Украина ввела санкции против нескольких десятков россиян из-за присоединения Крыма в апреле 2014 года. Позднее санкционный список неоднократно расширялся. В мае 2018 года Киев расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлил действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

После госпереворота на Украине и начала боевых действий в Донбассе Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в поддержке ЛНР и ДНР, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

В ответ на это президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.

Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. При этом подчеркивалось, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Спустя неделю премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ».

Норма предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ. В списках, составленных правительством России, указывалось 322 гражданина Украины и 68 компаний украинской юрисдикции.

Под санкциями оказались, например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, его советник Антон Геращенко, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Помимо этого, в списке фигурировали бизнесмены Виктор Пинчук и Юрий Косюк, а также еще ряд предпринимателей: Алексей Вадатурский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Леонид Черновецкий, Константин Жеваго и Алексей Мартынов.

Распространились ограничительные меры и на экс-премьера, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, спикера Верховной рады Андрея Парубия, лидера экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрия Яроша, лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России)Мустафу Джемилева.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго».

Кроме того, в перечне указаны страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia (в нее входят, в частности, телеканалы ICTV и СТБ, а также газета «Факты и комментарии»).

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в списках нет украинского президента Петра Порошенко, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что «традиционно президенты не включаются в санкционные списки».

«Это уже какой-то запредельный шаг. Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но вместе с тем это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной», — пояснил он.