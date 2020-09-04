«Берегут его»: почему ЕС не вводит санкции против Лукашенко

Евросоюз решил не включать президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список, куда попали те, кто ответственен за фальсификацию выборов и насилие над протестующими. Об этом сообщает в пятницу издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.

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За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали страны Балтии и Польша. По информации издания,

президента Белоруссии не внесли в список, прежде всего, из-за позиции Германии, Франции и Италии, которые настаивали, что «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми». В противном же случае диалог с Минском окажется невозможным.

Правда, неясно, о каких каналах связи сейчас идет речь, учитывая, что белорусский лидер практически отказался от контактов с Западом из-за его категорической коллективной позиции — Европа открыто осуждает происходящее в Белоруссии. Евросоюз не признал итоги выборов в республике. Лидеры стран Балтии встречаются с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, выражают ей всяческую поддержку и предлагают посредничество в диалоге между правительством и оппозицией.

Более того, Латвия, Литва и Эстония запретили 30 белорусским чиновникам въезд на свою территорию — в список был внесен и Лукашенко.

В конце августа премьер-министр Эстонии Юри Ратас, к примеру, рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель пытались напрямую связаться с Лукашенко. Однако президент республики не стал разговаривать с ними. В итоге лидеры ЕС звонили президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

«Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку, — цитирует слова Юри Ратаса радиостанция ERR. — Россия в вопросах, касающихся Белоруссии, и в целом в этом регионе играет важную роль — это факт. Это так и есть. И то предложение, с которым выступили и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон, — это найти способ разрешения ситуации в Белоруссии, чтобы там состоялись свободные демократические выборы. В присутствии международных наблюдателей. Но, как известно, Лукашенко от этого отказался».

Президент Белоруссии при этом не только отказался от любой коммуникации с Западом, но и всячески демонстрирует свое негативное отношение к нему, последовательно двигаясь в сторону разрушения связей с ЕС. Власти Польши он обвиняет в стремлении присоединить Гродненскую область Белоруссии. На Чехию, Латвию, Литву и Польшу президент возлагает ответственность за протесты в республике, заявляя, что именно эти страны управляют оппозицией и пытаются дестабилизировать обстановку.

Наконец, вчера на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что заявление Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим агентом из группы «Новичок», — фальсификация.

«Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а, может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы «отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси», — сказал Лукашенко, отметив, что соответствующую информацию удалось получить в результате перехвата разговора между Варшавой и Берлином белорусскими спецслужбами.

Приоритеты белорусского лидера во внешней политике расставлены вполне понятно. Лукашенко таким образом отвечает Западу на его критику и непризнание выборов. Порцию комплиментов и поддержки при этом получает Россия, признавшая выборы, поздравившая Лукашенко с переизбранием, проводящая встречи с белорусским руководством и пообещавшая поддержку не на словах, а на деле, если ситуация выйдет из-под контроля.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил о создании резерва силовиков, который будет использован в случае, если в Белоруссии «экстремистские элементы» «перейдут определенные границы» и «приступят просто к разбою».

Впрочем, политологи отмечают, что, учитывая переменчивость Лукашенко во внешней политике, говорить, что расстановка его симпатий и антипатий в скором времени не изменится, не приходится. И в Евросоюзе это прекрасно понимают, поэтому и оставляют открытым окно диалога.

«Они верят, что Лукашенко после того, как сохранит власть, опять начнет свою традиционную игру между Россией и Европой, и не хотят закрывать себе возможности, чтобы вести с ним переговоры в обход России.

Контакты с ним могут осуществляться де-факто, они просто ему показывают, что в случае изменения его поведения никаких постоянных институциональных мер в отношении него не принимается», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

Держать открытыми каналы связи с Лукашенко Евросоюз старается не для того, чтобы говорить с белорусскими властями о протестах и состоянии демократических прав в стране, а в рамках своих геополитических интересов, считает Бордачев.

«Европейскому союзу нужен с Лукашенко любой диалог, который не даст продолжаться, не даст развиваться процессу сближения Белоруссии и России, создания Союзного государства», — поясняет эксперт.

Аналогичного мнения придерживается доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Политика, которую до сегодняшнего дня проводил Лукашенко, вполне устраивала Запад. Лукашенко не поддержал Россию с Крымом, с Южной Осетией, Лукашенко все это время поддерживал Украину, придерживался украино-американского плана урегулирования. Тут можно отдельный список составлять.

В понимании Запада Лукашенко — это аргумент против России, который Россия сама и оплачивает, то есть он выгоден. Поэтому они его берегут и сохраняют его имидж», — указывает Андрей Суздальцев.

Действительно, политика по сближению России и Белоруссии ощутимых плодов Москве не приносила. Процесс создания Союзного государства зашел в тупик, и все, что от него осталось, — частые встречи руководства двух стран и то критические, то комплементарные заявления Лукашенко о России. При этом поддержка, которую Москва сейчас оказывает президенту Белоруссии, вряд ли сдвинет этот процесс с места, полагают эксперты. И в Евросоюзе это прекрасно понимают.

«Понятно, что с Лукашенко никакой интеграции не пойдет, зато он сейчас потребует ресурсы, как он это делал последние 25 лет. Ну и поэтому окно возможностей остается [со стороны Евросоюза] — это такая тонкая геополитическая игра идет», — рассуждает Андрей Суздальцев.

Иными словами, в Евросоюзе осознают, что заявления, которые сейчас делает Александр Лукашенко в адрес России и Запада, не дают никаких гарантий Москве в вопросах интеграции.

«В этом многие подозревают Лукашенко в самой России — что, как только ситуация более-менее нормализуется, он опять начнет свою игру, что он будет менять те решения, которые принимает сейчас. И, конечно, в это верят и в Европейском союзе», — отмечает Тимофей Бордачев.

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что Евросоюз может как ввести, так и отменить санкции только путем единогласного решения 27 стран. Германия и Франция, таким образом, прекрасно понимают, что, дав добро на ограничительные меры, отменить их будет достаточно сложно, учитывая категорический настрой европейских соседей Белоруссии.

Именно поэтому перспектива введения персональных санкций в отношении Лукашенко достаточно призрачна. Геополитические интересы для лидеров ЕС — Франции и Германии — важнее.

«Для Евросоюза это отвоевывание дальнейшего пространства. В соглашении об ассоциации с ЕС находится Молдова, Украина, Грузия — влияние растет сейчас, происходит борьба за сферу влияния. Но проблема в том, что Белоруссия не является нашей сферой влияния», — указывает Андрей Суздальцев.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя публикацию Die Welt, подчеркнул, что переговоры о санкциях среди членов ЕС продолжаются.

«Решения по санкциям против тех, кто ответственен за актуальную ситуацию в Белоруссии, против тех, кто ответственен за нарушения прав человека и гражданских прав, должны приниматься в кругу стран ЕС, там ведутся переговоры, здесь ничего не изменилось. Мы в постоянном контакте с европейскими партнерами», — заявил он в ходе брифинга.