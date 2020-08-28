«Чтоб не полыхнуло»: Лукашенко опять назвал Путина другом

Лукашенко назвал Путина «хорошим другом»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина «хорошим другом». Белорусский лидер указал, что Москва и Минск вместе работают над тем, чтобы не дать «полыхнуть» ситуации в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина «хорошим другом» и заявил, что судьба западного соседа небезразлична Москве.

Как указал белорусский лидер, готовность российской стороны продлить финансовые преференции для Минска, а также предоставить сотрудников правоохранительных органов в случае усиления беспорядков, говорит о близости позиций России и Белоруссии.

Он также заметил, что Европу тоже могут настигнуть негативные последствия, если в Белоруссии «полыхнет», передает информационное агентство Sputnik.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Белоруссию. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал Лукашенко.

Неделей ранее на митинге своих сторонников в Гродно Лукашенко при ответе на вопрос российских журналистов об акциях протеста, признался: в Минске прогнозировали раскачку ситуации извне после выборов.

«Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они к этому готовились: если выйдут лукашенковцы, то будем мочить.

Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали. Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: «Слушай, что ты молчишь?» Я говорю: «Скоро услышишь». Ну вот вы услышали», — ответил Лукашенко.

Общение с Россией у Белоруссии проходит хорошо, добавил президент, а он с Путиным сошлись во мнении, что Запад хочет стравить Москву и Минск между собой.

«Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным», — подчеркнул Лукашенко.

В том, что на ситуацию в Белоруссии оказали влияние внешние силы, уверен и бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Конечно, не обошлось и без вмешательства внешних сил — создания обстановки, которая бы вела к тому, чтобы на границе с Россией появилось еще одно государство, которое страдает русофобией. Посмотрите на программные документы белорусской оппозиции — они целиком и полностью направлены на разрушение отношений с Россией», — сказал он «Газете.Ru».

При этом ранее белорусский лидер признавал, что у него в отношениях с Путиным есть напряжение.

«У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба — сильные личности, извините за нескромность», — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что считает Путина старшим братом «по возрасту, и по весу», напомнив, что старший брат должен всегда поддерживать младшего.

А вот в начале нынешнего месяца Лукашенко в послании к народу и парламенту попенял России на снижение уровня отношений.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — сказал он.

В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил: Лукашенко больше не является другом России.

«Обратиться к нации, чтобы объявить о желании рассориться с Россией, — это глупость необычайная. Лукашенко давно уже переродился. Его нельзя рассматривать в качестве друга России. Его нужно рассматривать как нахлебника и шантажиста», — считает парламентарий.

Впрочем, у Минска есть еще один номинальный друг на востоке — КНР. В последнее время белорусско-китайские отношения обращают на себя все больше внимания. Особенно активно их укрепление начали обсуждать после обращения Лукашенко к соотечественникам 4 августа.

«Беларусь — единственное спокойное звено в центре Евразии — сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять как союзника, и Европа проявляет интерес, и Китай считает Беларусь своим другом», — говорил тогда президент страны.

«Лукашенко постоянно кланяется китайцам. В его понимании Китай — более великая держава, чем Россия. Можно сказать, что Белоруссия пытается заменить Россию на Китай», — пояснял «Газете.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его словам, Белоруссия интересна Китаю, «пока она есть, а она есть благодаря российской поддержке». Эксперт выразил уверенность, что у Китая никогда не будет практики содержания целой страны, «только Россия может себе такое позволить».