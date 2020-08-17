«Начало конца»: как прошел восьмой день белорусского протеста

Восьмой день протестов несогласных с победой Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии стал одним из ключевых в современной истории республики. 16 августа на акции в Минске, по оценке портала Tut.by, собрались более 200 тыс. человек, что стало самой крупной протестной демонстрацией за все 26 лет правления Лукашенко.

На улицы вышли не только жители столицы, но и других крупных городов. Центры Гродно, Светлогорск, Витебск, Могилев, Гомель были заполнены людьми с бело-красно-белыми флагами, скандировавшими «Уходи» — один из неформальных лозунгов протеста.

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Точной информации по количеству людей в том или ином городе пока нет, но даже навскидку практически на каждой акции счет шел на тысячи.

При этом пока сторонники «честных выборов» пытались продемонстрировать свое отношение к власти, Лукашенко собрал свой собственный митинг в Минске. На мероприятие, по информации государственных СМИ, пришли около 50 тыс. человек, хотя ряд независимых СМИ публикует более скромные цифры — 15-20 тыс.

Ситуация получилась по-своему интересная: в одной части столицы люди кричали «Уходи» и распевали народные песни, а в другой глава государства говорил о кукловодах на протестах, указывал на опасность проведения новых выборов и обещал не отдавать страну.

«Я вам не позволю»

Президент по традиции импульсивно отстаивал свою точку зрения на ситуацию в стране и, что называется, за словом в карман не лез. Заявление Лукашенко о том, что он не позволит «отдать Белоруссию» ни при каких обстоятельствах, стал главным моментов митинга.

«Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу страну! Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, то даже когда буду мертвым, я этого вам не позволю!» — пообещал Лукашенко.

Кто именно собирается страну «забирать», президент обозначил не слишком четко, основной упор был сделан на Западе и НАТО — «танки и самолеты в 15 минутах лета от границ». Собственно, именно из-за них нельзя проводить повторные выборы, так как тогда «Белоруссия погибнет как государство».

Если же говорить об отношении Лукашенко к протестующим, то он придерживался своих прошлых заявлений, указывая на «западных кукловодов», отмечая агрессивный настрой оппозиции и настаивая, что несогласных меньшинство.

«Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками «людзьмi звацца»! И помните: загубите — не Лукашенко — загубите первого президента, это будет начало вашего конца! Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого», — отмечал президент.

Еще одним важным пунктом выступления президента стало его признание о достаточно жесткой политике, правда, не в отношении активистов — вину за жестокость силовиков при подавлении мирных протестов он возложил на самих демонстрантов.

«Мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 1990-х, принимая новую конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!» — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, президент высказался о реформах, призвав людей сказать власти, что они хотят изменить в государстве, и пообещав приступить к выполнению этих требований. Однако указал, что несогласные желают «вертолетных денег», которых не бывает — «их надо зарабатывать каждый день на заводах и фабриках, а не площадях».

Комментируя забастовки на крупных белорусских предприятиях, президент обратился к рабочим с призывом не бросать свои рабочие места, так как потом вернуться у них не получится и восстановить страну они никогда не смогут.

Оппозиция ответила

Пока Лукашенко говорил о кукловодах и провокаторах, на стороне оппозиции, митинг противников президента проходил в достаточно мирном ключе. Да и сам характер демонстраций в очередной раз был стихийным, несмотря на появление одного из лидеров оппозиционных сил — главы штаба не допущенного до выборов и арестованного Виктора Бабарико Марии Колесниковой — на протестах в Минске.

Люди по-разному выражали свое недовольство из-за «нечестных выборов», в частности, высмеивая последние заявления власти о плате за участие в протестах. Плакаты с фразами «где мои 60 рублей?» появлялись повсеместно, людей становилось все больше, но милиция в целом не вмешивалась — хотя ряд независимых СМИ и сообщал о точечных задержаниях под конец акции.

Главные требования протестующих остались прежними: отставка Лукашенко и освобождение всех задержанных во время акций. Последний пункт отчасти повлиял на маршрут демонстрантов в Минске. Отправной точкой для митинга стала стела «Минск — город-герой», затем люди направились в центр города по проспекту Победителей и обоим берегам реки Свислочи, а под конец собрались у двух СИЗО — в одном из которых, предположительно, находится Бабарико.

Тема с политическими заключенными стала знаковой еще для предвыборной кампании, их освобождение обещала кандидат от объединенного штаба оппозиции Светлана Тихановская, которую активисты и считают «настоящей победительницей» президентских выборов, несмотря на то что Лукашенко отрицает какую-либо фальсификацию во время голосования.

За первые два дня протестов к освобождению политзаключенных добавился новый пункт — выпустить всех задержанных во время демонстраций, на тот момент их количество приблизилось к отметке в 7 тыс. человек. В ночь на 14 августа власти начали отпускать людей, что привело к появлению огромного количества информации о пытках и избиениях в местах временного содержания — власти последовательно опровергают эти данные.

Колесникова говорила на митинге, в республике 4 тыс. человек остаются задержанными в результате акций протеста после выборов президента, и потребовала их немедленного освобождения. В МВД ее высказывание назвали «фейком», но привести точные данные не смогли, пообещав предоставить эту информацию 17 августа.

Западный интерес

По сложившейся традиции параллельно с митингами в Белоруссии со стороны западных политиков звучали слова поддержки в адрес протестующих. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель солидарен с белорусским народом.

«Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС поддержать мирные акции в Белоруссии. По его мнению, их участники добиваются соблюдения и уважения их прав, свобод и суверенитета.

Таким образом, отчасти слова Лукашенко о заинтересованности Запада в протесте вполне понятны, вопрос вызывает то, как они относятся непосредственно к самим активистам. Европейские страны вместе с США четко высказали свою позицию по выборам, признав их «несправедливыми и несвободными», а также пригрозили Минску санкциями за нарушения прав граждан.

Какого-либо ответа на это Лукашенко пока не готовит, лишь опровергая заявления своих западных оппонентов. При этом в НАТО наблюдается несколько другая ситуация, в минобороны Белоруссии официально сообщили о проведении тактических учений в 10 км от границы с Литвой, что можно расценить как сигнал альянсу.

Кроме того, Лукашенко уже заручился поддержкой президента России Владимира Путина по ситуации в республике. В телефонном разговоре российский лидер подтвердил готовность Москвы содействовать в разрешении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ.

Фактор Запада хоть и существенный, но явной не самый важный для белорусского президента в нынешней ситуации.

Главной проблемой Лукашенко является «всеобщая забастовка», в которой участвуют крупнейшие предприятия государства — БелАЗ, МАЗ, МТЗ —, на восьмой день протестов к ним также присоединились работники «Беларуськалия» и «Нафтана».

Учитывая, что Лукашенко в своих политических действиях опирается именно на трудовые коллективы, ситуацию необходимо урегулировать в кратчайшие сроки — остановка заводов нанесет серьезный удар по экономике, которая и так находится не в лучшем состоянии из-за пандемии COVID-19. Если же к забастовке подключатся железнодорожники по всей республике и остановят сообщение хотя бы на день, скорее всего, можно будет говорить о настоящей экономической катастрофе.