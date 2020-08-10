От санкций до поздравлений: как мир реагирует на победу Лукашенко

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на прошедших накануне выборах 80,23% голосов избирателей, следует из предварительных данных, обнародованных главой ЦИК страны Лидией Ермошиной.

По ее словам, главная конкурентка Лукашенко на минувших выборах Светлана Тихановская получила лишь около 10% голосов.

Против всех высказались 6,02% проголосовавших. Оставшиеся 3,85% разделили между собой Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. Явка на выборах составила 84,23%.

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По мнению центризбиркома Белоруссии, окончательные результаты голосования не будут сильно отличаться от предварительных. Таким образом, уже можно говорить о победе Лукашенко.

Поздравления для Лукашенко

Первым с победой на выборах его поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Телеграммы избранному главе государства также направили бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лукашенко также получил поздравления от российского президента Владимира Путина.

В телеграмме глава РФ выразил надежду на то, что государственная деятельность его белорусского коллеги будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений двух стран во всех областях. Путин также рассчитывает, что действия Лукашенко помогут углубить сотрудничество в рамках Союзного государства, нарастить интеграционные процессы по линии Евразийского экономического союза и СНГ и военно-политические связи в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — указано в телеграмме.

Другое поздравление из России Лукашенко получил от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Победу Лукашенко прокомментировал «Интерфаксу» и глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его мнению, президент Белоруссии заслужил такую поддержку на выборах, а оппозиция не представила серьезной конкуренции.

«По результатам выборов в Белоруссии нужно поздравить белорусский народ и Лукашенко с прекрасным результатом, а также всех нас, потому что стабильность Белоруссии — это одновременное укрепление стабильности и в РФ», — констатировал Зюганов.

Он убежден, что белорусская оппозиция — это «подставные люди, которые не хотят добра ни Белоруссии, ни России». Как считает лидер КПРФ, они обслуживают чуждые белорусскому народу интересы.

Все не так однозначно

При этом среди российских политиков единого мнения по оценке прошедших выборов нет. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что события этого воскресенья дают основания полагать, что больше выборы с участием Александра Лукашенко в Белоруссии проходить не будут. Как отметил Жириновский, нынешнему белорусскому президенту придется покинуть страну в ближайшие годы.

«Конечно, это агония режима, больше выборов с участием Лукашенко не будет, он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году или следующем. Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать», — заявил Жириновский.

Раскритиковал прошедшие выборы и депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин. Он назвал их позорным явлением. По его словам, в этот раз избирательная кампания перешла все допустимые пределы во вмешательстве в выборы, приданию им незаконного и несправедливого характера.

«Мне кажется, что Россия на будущее сохранит свободу рук и свою собственную чистоплотность, если не будет торопиться поздравлять с такими выборами Лукашенко»,

— сказал Затулин РБК.

Он уточнил, что Москва должна поддерживать отношения с теми, кто находится у власти в Белоруссии, но не оправдывать все, что они сделали в ходе выборов и по отношению к народу.

Кроме того, негативную реакцию выборы в Белоруссии вызвали в ЕС. Глава Европейской народной партии (ЕНП), бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии опубликовать фактические результаты выборов, прекратить насилие, вывести спецназ и немедленно освободить задержанных мирных демонстрантов.

Очевидно, что такая реакция связана со столкновениями протестующих с сотрудниками силовых структур, которые начались вечером 9 августа после закрытия участков.

В ходе протестов на улицах Минска многие демонстранты получили ранения. В столице республики большая группа активистов столкнулась с сотрудниками ОМОНа. В сети публиковались кадры, на которых видно, как автозак протаранил толпу людей. В центре города силовики применили резиновые пули, водометы, светошумовые гранаты. На центральном проспекте Машерова люди начали строить баррикады.

В нескольких городах силовики использовали слезоточивый газ. В то же время в городе Лида ОМОН опустил щиты, в Пинске глава исполкома вышел на переговоры с протестующими, а в Барановичах силовики капитулировали перед толпой.

В результате таких волнений после выборов крупнейшая партия ЕС призвала ввести санкции против Лукашенко и руководства правоохранительных органов страны. Кроме того, ЕНП настаивает на возобновлении программ ЕС по поддержке гражданского общества в Белоруссии.

В партии подчеркнули, что враждебные акты правоохранительных органов против белорусов и фальсификация результатов выборов должны иметь последствия.

Стоит отметить, что еще до дня голосования и столкновений протестующих с полицией эксперты говорили «Газете.Ru» о неизбежности введения санкций со стороны ЕС. На это указывало то, что протестная активность началась еще до основного дня выборов.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец называл феноменом тот факт, что белорусская диаспора за рубежом впервые вышла на улицы с масштабными протестами. «Это будет иметь последствия для итогов политической кампании, которая проходит в Белоруссии. Именно зарубежные протесты будут ориентиром для политиков в европейских странах по оценке ситуации в Белоруссии, по принятию санкций в отношении Александра Лукашенко», — предупреждал эксперт.

В свою очередь доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев выражал уверенность, что под давлением общественности истеблишмент будет вынужден отреагировать на политическую ситуацию в Белоруссии.

«Санкции будут. В этом нет никаких сомнений. Они будут введены сразу после выборов», — говорил он «Газете.Ru».

Итоги голосования оспаривает штаб Тихановской. Она уверена, что Лукашенко пытается удержать власть силовыми методами и не хочет думать о ее мирной передаче. К тому же кандидат обратила внимание на проведенные оппозицией экзитполы у зарубежных избирательных участков, согласно которым большинство голосов на них было отдано за Тихановскую.

Но, как утверждает глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев, президентские выборы в Белоруссии прошли открыто, конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей.

По его словам, миссия не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов. Он подчеркнул, что голосование состоялось в соответствии с конституцией и избирательным кодексом.