«Перевернуть страницу»: что думают в Белоруссии о союзе с Россией

Митинги в Белоруссии нередко сравнивают с ситуацией на Украине — протестные настроения и запрос на перемены в принципе становятся постепенно трендом на постсоветском пространстве. Как и на Украине, популярность в избирательной гонке получил кандидат, не имеющий политического опыта — избиратели в данном случае голосуют скорее не «за» оппозиционного кандидата, а «против» действующего лидера. Та же ситуация сложилась и в Армении во время Бархатной революции 2018 года.

Одним из главных различий сегодняшних протестов в Белоруссии от украинского сценария стало отсутствие националистических и антироссийских настроений.

Вместе с тем и там и там подход кандидатов к России является одним из главных вопросов. И, что примечательно, все претенденты на пост президента Белоруссии, так или иначе, выступают за перемены в этом направлении. Барометром же в российской теме стало отношение к российско-белорусской интеграции, полную поддержку которой не оказывает ни один из альтернативных кандидатов.

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Политический класс против интеграции

5 августа кандидат в президенты Белоруссии, сопредседатель общественного объединения «Говори правду», Андрей Дмитриев в интервью РИА «Новости» заявил, что договор о создании Союзного государства утратил свою актуальность. По его мнению, к реализации многих положений обе стороны попросту не готовы. Исходя из этого, Андрей Дмитриев выступает за трансформацию договора — оставить то, что соответствует интересам обеих стран и избавиться от того, что «висит мертвым грузом».

«Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций. Мы должны перевернуть страницу. <...> Никаких новых военных баз. Что касается этих двух объектов [связи], думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле и России они не очень нужны тут», — заявил он.

Неизбежно в связке с темой Союзного государства всплывает вопрос суверенитета. Тут, впрочем, абсолютно все кандидаты, ожидаемо, выступают достаточно однозначно. Андрей Дмитриев, к тому же, считает, что Белоруссия должна также покинуть Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Из СНГ выходить не следует, но его нужно кардинально менять и «адаптировать под реальность», считает Дмитриев.

Светлана Тихановская, наиболее популярный альтернативный кандидат, также считает, что Белоруссии не нужно Союзное государство.

«Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять,

— заявляла Тихановская в интервью «Медузе». — Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, мы ею не торгуем, мы даже не обсуждаем этот вопрос. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы».

Бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая считает, что Белоруссии следует отказаться от Союзного договора.

«Я выступаю за реализацию закрепленного в конституции стремления к государственному нейтралитету, я за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси, — говорила Канопацкая, выступая с предвыборной программой на телеканале «Беларусь 1».

— Я — за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих».

Глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень не высказывался относительно перспективы создания Союзного государства, однако ранее в интервью Spektr.by он заявлял, что выступает против глубокой интеграции, но экономические преимущества терять также не стоит.

«Мы братские народы и я надеюсь, такими и останемся. Вот только съезжаться нам в одну квартиру уже не стоит, а стоит дружить семьями. Я вижу наше будущее в союзных государствах, а не в Союзном государстве. Во-вторых, и как выходец из бизнеса я не могу недооценивать этот фактор, Союзное государство — это рынок для белорусской продукции, который ею исторически был завоеван и освоен. Терять его ни в коем случае нельзя, за него нужно бороться, и его нужно расширять. Сегодня не та ситуация, чтобы кто бы то ни было, мог позволить себе терять свои рынки, тем более такие емкие, как рынок СГ», — заявлял он.

В своей предвыборной программе кандидат утверждает, что вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме, а «интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно».

Антироссийское влияние Лукашенко

В целом, подход к российско-белорусской интеграции кандидатов можно вкратце охарактеризовать так: «Кто даст деньги, тот союзник», считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Они видят будущее Белоруссии независимым государством с минимальным влиянием России, в принципе, они подтверждают тезис Лукашенко — он тоже об этом говорит, что надо диверсифицировать экспорт, не быть зависимым от российских энергоносителей, российского рынка, — отмечает эксперт. — Все разговоры о братстве и союзничестве оказываются на таком уровне выгодной мифологии, по которому можно получить реальные ресурсы».

В том, что сегодняшние кандидаты отражают подход президента к России — нет ничего удивительного. Лукашенко находится у власти 26 лет — это весьма солидный срок и влияние главы государства на общественное сознание отрицать не стоит.

«Это мнение всего политического класса в Белоруссии и произошло это из-за того, что долго-долго Лукашенко находится у власти, руководствуясь таким подходом: дайте нам авансом ресурсы, финансы, кредиты, причем кредиты потом желательно списать, в общем, тогда мы будем союзниками, — отмечает эксперт. — Когда Россия поставила вопрос о реальной интеграции экономической, то энтузиазм белорусского политического класса пропал, включая энтузиазм Лукашенко».

Не стоит забывать и о реакции жителей страны на интеграцию — этот критерий особенно важен для тех, кто претендует на кресло президента. К перспективе создания Союзного государства белорусское общество действительно относится настороженно. Опасения о том, что республика рискует своим суверенитетом, подогреваются слухами, неоднозначными заявлениями от политиков и просочившейся в СМИ информацией.

Так, например, когда в декабре Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра России, заявил, что белорусам не стоит бояться «уменьшения суверенитета», белорусы встревожились. Через два дня, 7 декабря, когда в Сочи встречались Александр Лукашенко и Владимир Путин, более 800 жителей Минска вышли на улицы столицы в поддержку независимости республики.

Люди скандировали лозунги «Жыве Беларусь», «Нет аншлюсу» и «Нет российской оккупации». На следующий день около 700 человек прошли шествием до здания посольства России в Минске. Сотрудникам представительства была передано заявление, в котором сообщалось, что белорусский народ выступает против интеграции и не собирается признавать никакие соглашения двух президентов. На этом акции протеста также не закончились.

Примерно в то же время специалист отдела оперативных исследований Института социологии НАН Белоруссии Александр Домбровский опубликовал результаты исследований об отношении жителей страны к интеграции. Так, 49,9% граждан республики считают, что Белоруссия должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как «партнерские отношения», поясняется в публикации НАН).

36,1% респондентов считают, что Москва и Минск должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»), а число сторонников вхождения Белоруссии в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7%.

Количество граждан, выступающих за полную независимость республики, с 2003 года выросло на 14,9 %, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.

«Большая часть, включая молодежь, в принципе настроена более антироссийски, чем на Украине, но это, конечно, больше к России вопрос, — отмечает Суздальцев. — Поколение выросло в рамках жесткой антироссийской пропаганды, которой в течение десятилетий занималось белорусское телевидение и белорусские СМИ и вот последствия».