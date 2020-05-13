«Будет в кабинете»: Мишустин идет на поправку

Глава российского правительства Михаил Мишустин, который в настоящее время проходит лечение от коронавируса, идет на поправку, рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, премьер-министр может выйти на работу уже на следующей неделе.

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«Сегодня он (премьер-министр) проводил видеоселекторное совещание, и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс.

Требуются еще медицинские процедуры, но мы видим, что динамика положительная и медицинские работники справились с задачей», — рассказал глава Минздрава.

Двумя днями ранее пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил, что глава правительства продолжает лечение в больнице. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — отметил он.

Беляков добавил, что несмотря на госпитализацию, Мишустин работает в удаленном режиме. «Проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону. Находится на постоянной связи с президентом», — сказал пресс-секретарь российского премьера.

Незадолго до этого — 6 мая — президент России Владимир Путин сообщил, что Мишустин уже выздоравливает. При этом он подтвердил, что премьер-министр постоянно находится с ним на связи и принимает участие в работе правительства.

«Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, в общем пожелаем ему скорейшего выздоровления», — отметил Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и населения страны в связи с распространением коронавируса.

О том, что у Михаила Мишустина выявлена инфекция, стало известно в конце прошлого месяца. 30 апреля прошло его совещание с главой государства, на котором премьер и сообщил положительном результате теста на коронавирус.

Он отметил, что в связи с заболеванием (согласно требованиям Роспотребнадзора) ему необходимо соблюдать режим самоизоляции, чтобы не подвергнуть опасности коллег. Премьер заверил Путина, что правительство продолжит работу, а в качестве временно исполняющего обязанности он предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова, с чем глава государства согласился. «То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым», — обратил внимание Путин, заверив, что без обсуждения с премьер-министром не будут приниматься окончательные решения по важным вопросам.

После этого Мишустина госпитализировали в одно из государственных медицинских учреждений. О том, что глава правительства поддерживал связь во время лечения, рассказывал также министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что от вируса никто не застрахован и заболеть может каждый.

Среди членов правительства это не первый случай заболевания. Помимо премьер-министра коронавирус был выявлен у министра культуры Ольги Любимовой и главы Минстроя Владимира Якушева. Как отметил пресс-секретарь главы Минкльтуры Анна Усачева, Любимова работает удаленно. Она проводит «рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах». Так как заболевание протекает в легкой форме, министр лечится на дому. Якушева ранее выписали.

Ранее также стало известно о том, что коронавирус выявлен у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Положительные результаты на определение вируса дали и анализы его жены. По словам представителя Кремля, он вместе с женой Татьяной Навкой находится в медицинском учреждении.

Как отметили в пресс-службе Navka Show, олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию находится под наблюдением врачей, у нее заболевание проходит в легкой форме. «Дмитрий Сергеевич тоже чувствует себя хорошо, но процесс восстановления у него займет чуть дольше», — добавили в пресс-службе.