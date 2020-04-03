«Обычное головотяпство»: как коронавирус разделил союзников

Россия и Белоруссия 2 апреля отмечали День единения народов двух стран. Этот праздник приурочен к подписанию договора о создании сообщества Белоруссии и России в 1996 году. В этот же день год спустя подписывался договор о создании Союзного государства.

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К нынешней годовщине Союзное государство должно было подойти в обновленном виде. Весь 2019 год стороны активно обсуждали дорожные карты по углубленной интеграции, собираясь подписать их к декабрю. Сделать это так и не удалось.

Однако в соответствии с дипломатическим этикетом главы двух государств направили друг другу поздравления, в которых вспоминались совместные достижения и упоминалась важность будущих шагов по строительству Союзного государства.

Официальным церемониалом в этом году заявления не ограничились.

Телекомпания «Мир» опубликовала интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в котором политик рассказал о своих взглядах на союзное строительство.

Например, белорусский лидер высказался в пользу идеи о создании единой валюты для двух государств. При этом он поставил условие: валюта должна быть нейтральной. «Мы это уже проходили в первые годы после распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны, и в конце концов мы остались с советскими рублями, они ввели российский рубль, а мы потом рисовали «зайчики». Я не хочу это повторять», — пояснил он свое требование.

Кроме того, Лукашенко привел уже привычный аргумент об угрозе потери Белоруссией суверенитета. В речах белорусского лидера подобные заявления часто ложатся в основу утверждений о несправедливом подходе Москвы к союзному строительству.

Так и в этот раз Лукашенко обвинил Россию в нарушении принципов Союзного договора и «имперских замашках».

Эти замашки, как пояснил президент, выражаются формулой «мы — большие, а вы — малые». И только когда Москва откажется от них, строительство Союзного государства будет возможным, ведь Минск настаивает на принципе равных условий для людей, предприятий и государств.

При этом Лукашенко обвиняет в неравенстве не только Россию, но и накрывшую мир пандемию COVID-19: «Коронавирус нарушил и последнее, самое главное, — равные условия для людей».

Белорусский президент снова раскритиковал Москву за закрытие границ с Белоруссией, посчитав, что эта мера была избыточной. «Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, — значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, зачем отрезать от этого Союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время они внутри страны (а Россия огромная) не поделили на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей коронавируса. Это обычное было головотяпство», — сказал он.

При этом в отличие от Москвы Минск не вводит каких-либо ограничительных мер для предотвращения распространения болезни.

Александр Лукашенко последовательно стоит на позиции, согласно которой приостановка экономики может нанести обществу более серьезный вред, чем эпидемия. Белорусам он советует лечиться народными средствами и заниматься профилактикой: гулять на свежем воздухе, ходить в баню, пить крепкие алкогольные напитки.

Подход российского руководства к этой проблеме кардинально отличается. Президент России Владимир Путин уже дважды выступал с обращением к гражданам в связи со сложившейся ситуацией. В российских регионах предпринимаются меры по самоизоляции граждан, на федеральном уровне был объявлен режим нерабочих дней.

По официальным данным в Белоруссии зафиксировано лишь около 300 случаев заражения. Однако экспертное сообщество сомневается в достоверности этих цифр. Это мнение косвенно подтверждается действиями белорусских властей. 1 апреля стало известно, что

Минск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса на территории республики.

Белорусские власти просят у Москвы выделить медицинские маски, тест-системы для определения наличия коронавирусной инфекции и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, белорусский минфин запросил помощь МВФ, Всемирного банка и других международных организаций. Минздрав Белоруссии направил поставщикам медоборудования запрос о срочной поставке аппаратов искусственной вентиляции легких.

В условиях этого кризиса вопрос интеграции двух государств фактически был отложен в сторону. Хотя для России эта тема все еще актуальна, говорит «Газете.Ru» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Однако проблема построения Союзного государства носит не ситуативный характер, а системный.

«Проблема не в коронавирусе или дорожных картах, а в том, что наш союзник воспринимает Россию только как источник дотаций для решения своих тактических проблем, — отмечает эксперт. — При режиме Лукашенко интеграция невозможна. В его понимании интеграция — это когда он что-нибудь там подписал, но, естественно, ничего выполняться не будет, как было последние 20 лет — зато он будет получать под это деньги, ресурсы, и нас же еще за это будет укорять и оскорблять».