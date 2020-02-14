Оптимизация и перестановки: что Мишустин успел за месяц

Президент России Владимир Путин ровно месяц назад предложил назначить тогда еще главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра нового правительства. На следующий день кандидатура нового премьера была одобрена Госдумой, после чего Мишустин официально начал работу.

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Деятельность нового премьера оказалась объектом повышенного внимания, ведь его предшественник Дмитрий Медведев, который занял вновь созданный пост зампреда Совета безопасности, возглавлял правительство довольно длительное время — 8 лет. От Мишустина ожидали возможной смены приоритетов — и некоторые ее признаки уже успели наметиться.

Главное, что ожидаемо изменилось после смены главы правительства — состав самого кабмина, который был утвержден Мишустиным 21 января. Среди членов кабмина и вице-премьеров нашлось место как новым лицам, так и «министрам-долгожителям». Среди последних — глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов (и бывший первый вице-премьер) Антон Силуанов и другие. Среди новых министров наибольший резонанс вызвали главы Минкультуры и Минздрава — Ольга Любимова и Михаил Мурашко.

Выступая перед новым правительством, Мишустин тезисно определил основные направления деятельности.

«Демография, поддержка семей с детьми, рост доходов, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование — все то, что называется повышением уровня жизни наших людей»,

— заявил Мишустин.

Первые недели премьерства Мишустина были отмечены и другими значимыми перестановками во власти. Новых руководителей получили, в частности, Пенсионный фонд, «Почта России», Росреестр (который также обрел часть полномочий Минэкономразвития). Такие масштабные изменения объяснялись по-разному, но в основном — желанием «оптимизации» работы госаппарата.

Недавно эти предположения частично подтвердились: у вице-премьеров в расписании появились обязательные совещания по понедельникам в 9 утра, тогда как раньше у подобных встреч фиксированного расписания не было.

Один из первых указов нового премьера был напрямую связан с посланием Владимира Путина Федеральному собранию, с которым президент выступил непосредственно перед тем, как выдвинуть кандидатуру Мишустина в премьеры.

Глава правительства поручил скорректировать федеральный бюджет на 2020–2022 годы, внеся туда необходимые для выполнения послания изменения. Напомним, президент в числе прочего предложил увеличить размер материнского капитала и ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Также премьер указал на необходимость ревизии проделанной работы по нацпроектам.

Другой темой, на которую премьер уже вынужден был обратить внимание, стал коронавирус Covid-19, для борьбы с которым пришлось организовать особый штаб, в который вошли сотрудники профильных ведомств и члены правительства. О своей деятельности штаб должен докладывать лично президенту. В качестве мер по борьбе с инфекцией премьер также приказал ограничить транспортное сообщение с Китаем, где и произошла вспышка вируса, и перенести сочинский инвестиционный форум.

В целом курс Мишустина соответствует ожиданиям «оптимизации», о которых говорили после того, как экс-глава ФНС вступил в новую должность.

Премьер занялся цифровой экономикой и пообещал поддержку крупным компаниям. Также он предложил создать общую для всех россиян электронную базу доходов, где последние «будут отслеживаться от начала и до конца».

В начале февраля премьер заявил о том, что ставка по ипотеке для россиян слишком высока, и ее необходимо понизить по меньшей мере до 8%. Это соответствует майскому указу Владимира Путина, по которому, впрочем, это понижение должно произойти к 2024 году. Также недавно премьер поручил сделать министерства и федеральные ведомства «более компактными», сократив численность их штата.

«При этом необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. Надеюсь, что мы в течение двух-трех месяцев как раз до конца разберемся с оптимизацией, в том числе численности министерств и ведомств»,

— цитирует слова Мишустина ТАСС.

Премьер, помимо этого, обратил внимание правительства на частных предпринимателей, вознамерившись лично возглавить комиссию по развитию малого и среднего бизнеса.

Часть инициатив, пришедшихся на первый месяц премьерства Мишустина, исходили не от самого главы правительства, но так или иначе были с ним косвенно связаны.

Так, общественной критике подверглось предложение нового министра связи Максута Шадаева о предоставлении силовым структурам онлайн-доступа к данным о гражданах, которое было воспринято как расширение полномочий правоохранительных органов. Комментируя эти идеи, Мишустин заявил, что дополнительных полномочий не будет.

«Что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Так это было интерпретировано. Это совсем не соответствует действительности, об этом речи и не было», — прокомментировал Мишустин.

Критике подверглись и некоторые пункты нового КоАП, в частности, увеличение штрафов за превышение скорости для автомобилистов вплоть до 5 тыс. рублей. Мишустин, оценивая эти поправки, назвал их «непосильными» при текущем уровне зарплат.

Делать конкретные социологические выводы касательно Мишустина еще рано — премьер еще только начал фигурировать в опросах, и среди респондентов хватает неопределившихся. Потребуется время, прежде чем глава правительства зарекомендует себя тем или иным образом. Первый отчет о работе нового правительства перед Госдумой назначен на 15 апреля.