«Взял и сделал»: чего ждать от нового главы офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака на пост главы офиса президента (ОП). Соответствующий указ опубликован 11 февраля на сайте главы государства. Соответственно, с поста руководителя ОП ушел Андрей Богдан, которого называли вторым по влиятельности человеком в стране.

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Общение с Вашингтоном и сохранение карьеры Кличко

Впрочем, Андрея Ермака украинские журналисты также называли одним из самых влиятельных людей Украины. При этом именно тема близости Андрея Богдана к президенту стала одной из главных, особенно в первые месяцы после первых кадровых назначений Зеленского. Богдан всюду сопровождал главу государства, перебивал его, когда Зеленский отвечал на вопросы журналистов или же подсказывал президенту, что сказать.

Основная проблема заключалась в том, что в 2014 году Андрей Богдан стал советником олигарха Игоря Коломойского, который на тот момент был назначен губернатором Днепропетровской области.

Тот факт, что столь близкой к президенту фигурой стал экс-юрист бизнесмена, которого называли покровителем Зеленского во время президентских выборов, многие трактовали как подтверждение влияния Игоря Коломойского на главу государства.

Свое недовольство назначением Богдана на пост главы ОП практически сразу высказал Вашингтон. Тогда в американо-украинских отношениях и появились первые публичные упоминания Рудольфа Джулиани, адвоката Дональда Трампа. Его назвали главным посланником главы Белого дома на Украине. И одними из первых посланий стали намеки на необходимость уволить Андрея Богдана. Вскоре украинские СМИ стали сообщать, что отставка главы ОП стала условием для встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Когда осенью демократы запустили процесс импичмента президента США, в зарубежных изданиях стало появляться имя еще одного украинского политического деятеля, отвечающего за внешнее направление, — Андрея Ермака.

И если Богдан был для Белого дома токсичной фигурой, от которой Зеленскому советовали избавиться, то помощник президента стал, напротив, другом для тех из окружения Трампа, кто вел коммуникацию с Киевом. Конечно, это прибавило Ермаку политического веса на Украине, а вскоре его стали называть единственным, кто может противостоять главе ОП.

Джулиани сам рассказал, что общался по всем вопросам именно с Ермаком. Причем, говоря об этом, он не сдержался от укола в сторону Андрея Богдана.

«Когда в Госдепартаменте меня спросили, могут ли они дать мой номер Ермаку, они сказали, что он настоящий адвокат, в отличие от Богдана, который занимается лоббированием», — говорил Джулиани в интервью BuzzFeed.

Адвокат Трампа подчеркнул, что он сообщил Ермаку, что Богдан не принесет пользы ни команде Зеленского, ни Украине. Вскоре они встретились в Испании.

«Я прочел в прессе о том, что Джулиани планировал приехать в Киев, но потом отменил свой визит. Я, естественно, знал, кто такой Джулиани, что он как мэр сделал для Нью-Йорка, и попросил Курта Волкера представить меня ему. «Мне было важно показать, что мы как команда открыты и общаемся со всеми. Более того, я сообщил конгрессменам — и республиканцам, и демократам, что буду встречаться с Джулиани, и рассказал им, о чем буду с ним говорить», — говорил ранее Ермак изданию «theБабель».

С Ермаком коммуницировал и Курт Волкер, который на тот момент занимал пост спрецпредставителя госдепартамента США по Украине. Джулиани в октябре выкладывал в Twitter скрин переписки с Ермаком, в которой тот поблагодарил его за «честный и продуктивный разговор» и выразил надежду на возможность, что «отношения выйдут на новый уровень».

Что действительно стало предметом обсуждения сторон, до конца остается неизвестным. Однако одной из тем стала карьера мэра Киева Виталия Кличко, и здесь, вероятно, Андрей Ермак и проявил свою способность противостоять главе ОП.

В июле Андрей Богдан дал пресс-конференцию, в ходе которой обвинил Кличко в коррумпированности и предложил мэру Киева подать в отставку. Киевский мэр отказался покидать пост добровольно, и полетел в Нью-Йорк на встречу со «старым другом» Руди Джулиани.

Богдан продолжал информационные атаки на Виталия Кличко, однако в отставку мэр так и не был отправлен. Учитывая публичный характер их конфликта, репутации главы ОП был нанесен некоторый урон. В начале февраля The New York Times опубликовал материал, в котором сообщалось, что адвокат Джулиани попросил Ермака вмешаться в этот вопрос и помешать готовящейся отставке. И адвокат Трампа, и помощник Зеленского подтвердили изданию эту информацию. Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в ОП, именно благодаря Ермаку Кличко сохранил пост.

После этого украинские издания стали писать о конфликте между помощником президента и главой его офиса. До этого инцидента Богдан считался ответственным за внутреннюю политику, а Ермак воспринимался как куратор внешнего направления Украины. И, как утверждают СМИ, помешав отставке мэра Киева, Андрей Ермак вмешался в зону ответственности Богдана, чем вызвал у него недовольство.

При этом на американском направлении, несмотря на сложности, вызванные процедурой импичмента в отношении Трампа, Ермаку, судя по всему, удалось добиться успехов. Уже 11 февраля он заявил, что в самое ближайшее время могут стать известны даты визита Владимира Зеленского в США. Без определенной уверенности новый глава ОП не стал бы об этом говорить.

«Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты», — сказал Ермак в интервью на телеканале «Украина 24».

Дружба с Козаком и ссоры с Сурковым

Впрочем, деятельность бывшего помощника президента не ограничивалась коммуникацией с американцами. Большая роль была отведена ему в куда более важном процессе — общению с Россией.

Именно Ермак обеспечивал контакты с Москвой во время обмена пленными, курировал переговоры о продлении транзита газа, отвечал за организацию встречи в «нормандском формате» с украинской стороны.

В рамках этих процессов новый глава ОП вел коммуникацию с помощником президента РФ Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком, который недавно был назначен на пост заместителя главы администрации российского лидера.

Оба политика курируют украинское направление, при этом, по некоторым версиям взгляды Суркова и Козака на этот вопрос отличаются. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что 24 января, в тот же день, когда Козак был назначен на должность замглавы администрации, Владислав Сурков написал заявление об отставке.

Впрочем, указа президента России об отставке помощника главы государства, до сих пор нет. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков заявлял, что решение политик принял «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщал, что часть обязанностей Суркова может отойти Дмитрию Козаку. Во вторник же, 11 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший вице-премьер будет заниматься, в частности, отношениями России и Украины. На вопрос, можно ли назвать Козака главным сотрудником от администрации президента, курирующим Украину, пресс-секретарь ответил: «Да».

«По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — сказал Песков журналистам.

Помощник Владимира Путина так или иначе уже стал одной из главных фигур в российско-украинском противостоянии. Самый тяжелый период в отношениях двух стран, начавшийся с «евромайдана», как раз пришелся на начало работы Суркова на должности помощника президента. Именно он последние годы курировал ситуацию в самопровозглашенных республиках на юго-востоке страны.

Теперь же, со сменой правительства на Украине, появился запрос на, возможно, новый подход к Киеву, который и могли доверить Дмитрию Козаку. Именно с ним Ермак коммуницировал по таким чувствительным вопросам, как обмен заключенными.

«После первого разговора президентов Зеленского и Путина, где была достигнута договоренность об обмене нашими моряками, возвращении наших моряков и взаимном освобождении, были обозначены два человека, которые со стороны России и Украины координировали свою деятельность. Со стороны России был Дмитрий Козак, со стороны Украины — я», — рассказал Ермак в интервью телеканалу «Украина 24».

Глядя на совсем недавнее назначение Козака на должность замглавы администрации российского президента, назначение Андрея Ермака на пост главы ОП приобретает смысл, который выводит кадровые перестановки на Украине за рамки аппаратных интриг. К тому же, сам Ермак заявил, что Дмитрий Козак гораздо больше стремится к диалогу, чем Владислав Сурков.

«Я с ним встречался. [От Суркова] отличается. Мне кажется, он больше настроен на диалог. И по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло», — сказал Ермак.

Сурков и Ермак готовили организацию встречи в Париже и, скорее всего, между ними были некоторые предварительные договоренности. Однако Киев мог высказать другую позицию в ходе самого саммита, чем и вызвал недовольство Суркова.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, пока остается неизвестным, с кем Ермаку придется работать на российском направлении, ведь Владислав Сурков по-прежнему исполняет свои полномочия, и последнее слово в украинском вопросе остается за Путиным.

Эксперт считает, что на российском направлении единственным успехом Ермака стал сам факт налаживания коммуникации, однако в реализации политической части минских соглашений Украина не продвигается.

«Я не ожидаю каких-то решительных изменений по политическому треку. Если Ермак получит такой объем полномочий, который даст ему возможность всех построить, и ему это разрешит сделать Зеленский, может, он что-то поменяет. У Богдана не было такого желания вообще. Похоже, что какое-то желание у Ермака есть», — считает Погребинский.

При этом эксперт отмечает, что, если новый глава ОП начнет настаивать на реализации минских соглашений, то ему придется столкнуться с огромным сопротивлением среди тех, кто выступает за блокирование минского процесса.

«Но насколько у него будет полномочий и желаний идти на фактически войну с этими людьми, в том числе, внутри своей команды. Потому что такую позицию занимает и министр иностранных дел, и министр обороны, и секретарь Совбеза — все они против», — отмечает Михаил Погребинский.

Стоит отметить, что при Зеленском роль МИДа в российском и американском вопросе отошла на второй план. И именно Андрей Ермак стал главным переговорщиком с Москвой.

На вопрос «theБабель» о том, почему один человек занимается сразу двумя приоритетными направлениями во внешней политике, Ермак отвечает: «Люблю вызовы и взял самое сложное, за что никто не хотел браться, а я взял и просто сделал».