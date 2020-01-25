Смена курса: кто займется Украиной вместо Суркова

Помощник президента России Владислав Сурков, курирующий украинское направление, может вскоре покинуть свой пост. Как написал в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к самому политику, причиной стала смена курса Москвы в отношении Киева.

«В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы»,

— говорится в сообщении политолога. По его словам, планами по дальнейшей деятельности и подробно о причинах ухода сам Сурков сообщит позднее, а в ближайший месяц будет заниматься «медитацией».

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«Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова», — добавил Чеснаков.

На информацию об отставке помощника президента уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил отставку, а также опроверг слова Чеснакова о том, что Москва якобы сменила политический курс в отношении Киева.

«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По данным источника принадлежащего Григорию Березкину РБК, Сурков написал заявление об отставке еще вчера, 24 января. Обсуждал ли Сурков произошедшее лично с Путиным, неизвестно, однако указывается, что президенту доложили о заявлении.

Сурков проработал в администрации президента около 17 лет. Вопросами внутренней политики в Кремле он занимался еще в ельцинские времена.

«Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему. В числе тех, кто помогал президенту Медведеву ее либерализовать», — говорил Сурков в интервью «Интерфаксу» в 2011 году.

Именно Сурков создал концепцию «суверенной демократии», занимался вопросами социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии, а также, по некоторым данным, во время Евромайдана на Украине выполнял функции спецпредставителя президента России. С начала войны Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса он стал уже официально отвечать за урегулирование ситуации — и принимал участие в переговорах по минским соглашениям.

Еще в 2014 году вице-президент украинского бюро Центра политических технологий Георгий Чижов говорил, что когда Суркова назначали помощником президента, ситуация в Киеве была принципиально иной.

Эффект от его деятельности в будущем может быть только в одном случае: если чиновник сформулирует партнерскую позицию России по отношению к Украине, говорил эксперт.

Теперь же место Суркова может занять назначенный на должность заместителя руководителя администрации президента бывший вице-премьер Дмитрий Козак, работавший ранее на несколько ином направлении, хоть и сталкивавшийся с украинскими вопросами.

Так, западная пресса уже писала, что Козак как переговорщик «составит конкуренцию основному куратору украинского направления — Владиславу Суркову».

Такое же мнение выразил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Напомним, 24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Козака, который курировал в правительстве топливно-энергетический комплекс и промышленность, замруководителя администрации президента.

Именно Козак в 2018 году занимался проблемой роста цен на бензин. Он тогда договорился о заморозке цен, в результате чего стоимость топлива увеличилась не более чем на уровень инфляции. Также Дмитрий Козак курировал нефтяные и газовые сделки. Так, именно он возглавил делегацию РФ на переговорах с Украиной о транзите газа, в результате которых Москва и Киев заключили соглашение.

Серьезной критике Козак подвергся, когда Россия принимала в Сочи Олимпийские игры в 2014 году. Именно он отвечал за строительство олимпийских объектов, которое вызвало резкое недовольство высокими тратами.

Кроме того, Козака считают ответственным за решение выделить льготы нефтяным компаниям, что привело к весомым потерям бюджета.