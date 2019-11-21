Жажда власти: Тимошенко возвращается в большую политику

Сегодня исполняется 15 лет со дня начала так называемой оранжевой революции на Украине, которая привела к власти новый политический класс украинской элиты. Одной из ключевых фигур того времени стала Юлия Тимошенко — дважды премьер Украины, за плечами которой даже несколько лет тюрьмы.

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С неизменной косой, раскачивающаяся под песню «Украина», стоящая на трибунах майдана рядом с кандидатом в президенты Виктором Ющенко — такой большинство украинцев запомнило Юлию Тимошенко, которая стала одним из главных лиц революции ноября 2004 года.

Оппозиционный настрой вынес ее в большую украинскую политику: поддержав своего тогдашнего соратника Ющенко, Тимошенко получила пост премьер-министра Украины.

Правда, первое премьерство ее было коротким, всего несколько месяцев, а с главным союзником вскоре начались противоречия. Стороны по-разному видели пути развития Украины. Тимошенко пыталась создавать себе образ народной защитницы, которая борется против олигархов, которым, по ее мнению, покровительствовал Ющенко.

При этом у Тимошенко были реальные успехи на посту главы украинского кабмина. Рост ВВП страны при Тимошенко обгонял российский, а также многих стран Европы.

В 2007 году — после новых парламентских выборов — она вновь станет премьером уже при президенте Викторе Януковиче и пробудет на этом посту до 2010 года.

Спустя 15 лет попытка Тимошенко вернуться во власть, заняв уже первый пост в государстве, не удалась. На президентских выборах 2018 года Тимошенко заняла третье место, получив 13,39%.

Став депутатом Рады по итогам парламентских выборов, она заявила о поддержке партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского. Однако уже на этой неделе Тимошенко, вернувшая свой фирменный «бублик» на голове спустя пять лет, сообщила, что переходит в оппозицию.

По словам Тимошенко она делает это, потому что президент Зеленский, приняв закон о продаже земли, «пересек красные линии». «Команда «Батькивщині» переходит в оппозицию», — написала Тимошенко в своем Facebook.

Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка. По словам политика, необходима поддержка народа при вопросе о продаже 72% территории страны «с молотка».

Это болезненный вопрос для многих украинцев и заявления Тимошенко нашли поддержку.

Бывший премьер давно критиковала политику Зеленского. Недавно она выразила мнение, что согласованная в Минске представителем Киева «формула Штайнмайера», предполагающая предоставление особого статуса самопровозглашенным республикам Донбасса, недопустима для Украины, а также является угрозой. По ее словам, подписание документа является прямой угрозой для территориальной целостности, национальной безопасности и суверенитета Украины.

Тимошенко также обратилась к Европе с призывом не отменять санкций в отношении России. Она заявила, что Украина является единственной страной, на территории которой идет война. Боевые действия, по словам политика, возможно, остановить только «общей европейской семьей» и «ни в коем случае не путем капитуляции».

Политик всегда была знаменита яркими выступлениями, которые остаются такой же частью ее образа, как и знаменитая коса.

Политолог Андрей Окара считает, что Тимошенко присуще интеллектуальное мышление, которое отделяет ее от многих украинских политиков.

«Она полагает, что Украина должна быть самостоятельной и делает ставку на интеллектуальный подход. Ее любимая теория — это теория справедливости»,

— говорит «Газете.Ru» эксперт.

Политолог даже вспоминает любимую книжку Тимошенко «Теория справедливости» — работа американского философа и политолога Джона Ролза.

Правда, как дал понять президент Украины Зеленский, в оппозицию Тимошенко перешла отнюдь не в поисках справедливости. По его мнению, она традиционно раз в пять лет переходит на сторону оппозиции «к действующему президенту, имитируя заботу о народе».

«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — иронично сказал Зеленский, намекая на неполученные рекомендованными Тимошенко людьми посты.

В ответ острая на язык Тимошенко предрекла Зеленскому скорые проблемы. По ее словам, раз в пять лет некоторые президенты Украины считают, что им удалось взять джек-пот. «А дальше все по сценарию… Ну, вы в курсе...», — добавила она. Политик также пошутила, что будет ждать Зеленского на корпоративах «со своим фортепиано».

Однако хорошо знающий Тимошенко бывший депутат Рады Владимир Олейник считает, что в словах президента Зеленского есть доля истины.

«У нее желание власти переросло в жажду власти ей становится плевать на ближайших соратников»,

— говорит Олейник.

Бывший нардеп также напоминает историю с газовыми контрактами, которые Тимошенко заключала с Россией, будучи премьером. Тогда ее обвинили в том, что она заключила невыгодный для страны договор. Cогласно новым договоренностям, Киев стал получать газ по цене $ 360 за тысячу кубов — в два раза дороже, чем за год до этого.

После долгого следствия Тимошенко в 2011 году была приговорена к семилетнему заключению за подписание заведомо невыгодных газовых контрактов с Россией. При этом ее соратники считали, что дело против Тимошенко сфабриковано по приказу тогдашнего президента Виктора Януковича. Освободить Тимошенко от украинского президента требовало руководство ЕС и правительство США.

Из тюрьмы женщину освободил уже майдан 2014 года. Под ликующие крики толпы она появилась на площади, сидя в инвалидном кресле. Ей сочувствовали, ее любили, но многие, в том числе и Олейник, обратили внимание на то, что на ногах у Тимошенко была обувь на высоком каблуке.

«Все переживали за ее состояние здоровья и тут она резко встает с коляски и уже на каблуках. Конвертировала жалость в рейтинг», — вспоминает политик.

Олейник отмечает, что, будучи сторонником Тимошенко, принимал ее у себя в городе Черкассы, где занимал пост мэра. Въехав в город, Тимошенко пересела из своего более престижного автомобиля в скромную «хонду», которой управлял сын депутата. Популярность Тимошенко в то время была огромной и, когда она уезжала обратно, толпа облепила ее автомобиль так плотно, что водитель боялся, что ему оторвут прикрепленное сзади запасное колесо.

Сегодня былой популярности у Тимошенко нет, говорит Олейник — «люди к ней больше не тянуться».

Однако политолог Окара считает, что если события на Украине вновь войдут в зону турбулентности, у Тимошенко вновь появиться шанс: «Она верит и ждет, что все трупы ее врагов проплывут мимо нее».